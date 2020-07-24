Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
50В Сети показали лучшие снимки на тему семьи
00:40 (мск), источник: РИА Новости

В России заработала упрощенная процедура получения гражданства

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий вступление в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства; документ, в частности, исключает требование отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для получения гражданства.

Источник: РИА Новости

Соответствующий федеральный закон президент России Владимир Путин подписал в апреле 2020 года.

Видео
Владимир Путин подписал ряд важных законов

Ранее законодательство обязывало соискателя российского гражданства обратиться в полномочный орган иностранного государства с одновременным заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства.

Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство РФ требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Эта же норма будет распространена на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеет в этом браке общих детей, и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в России.

Помимо этого, гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана тоже упрощается подача заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские вузы.

 Дегтярев не планирует общаться с протестующими
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Медведев поставил «Единой России» задачу на осень
Отказ Швеции от карантина ради экономики не оправдал себя
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
Зеленский потребовал расшифровки минских соглашений
Супруги из Испании нашли черную жемчужину, ужиная моллюсками
Президент Франции попал подростку мячом в голову (видео)
Здоровье
Витамин Е: чем полезен и кому нужен? Для чего нужен витамин Е и кому стоит принимать его лекарственную форму?
Hi-Tech
Раскрыты цены топовых корейских смартфонов (они удивляют) Стоимость гаджетов не станет выше по сравнению с прошлым годом
Авто
Старый Land Rover Defender переделали в электромобиль Всего будет собрано 30 электрических внедорожников
Кино
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1» Мария Ивакова рассказала, что ей предлагали вести проект на телеканале
Новости партнеров
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Дети
Актриса Александра Ребенок ждет второго ребенка Звезда поделилась радостной новостью (фото)
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь