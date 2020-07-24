Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 июляОснование Детройта, изобретение растворимого кофе и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
02:07 (мск), источник: Известия

Помпео заявил о крахе прежней системы взаимодействия США и Китая

Соединенные Штаты должны отказаться от прежней политики взаимодействия с Китаем, которая потерпела крах. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Источник: AFP 2020

«Прежняя система безоглядного взаимодействия с Китаем потерпела крах. Мы не можем продолжать ее, мы не должны возвращаться к ней. Сегодня мы должны взглянуть в лицо суровой правде, если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает [председатель КНР] Си Цзиньпин», — цитирует Помпео USNews.

По его словам, США нуждаются в стратегии, которая обеспечивала бы защиту американской экономики и жизни граждан страны.

Читайте также
США заявили о недопустимом поведении сотрудников консульства КНР в Хьюстоне

При этом госсекретарь подчеркнул необходимость создания нового альянса, который бы противопоставлялся Китаю, поскольку КНР бросает вызовы, с которыми «Запад не сталкивался прежде».

«Возможно, настало время сформировать новое объединение схожих по мировоззрению государств — альянс демократий. У нас есть средства. Теперь нам нужна воля», — заявил Помпео.

Накануне США потребовали закрыть китайскую дипмиссию в американском городе Хьюстон, обвинив КНР в краже американской интеллектуальной собственности.

В ответ Китай назвал произошедшее «беспрецедентной эскалацией» и пообещал, что Пекин ответит соответствующим образом.

Отношения между США и КНР обострились в 2018 году. Тогда между двумя странами началось торговое противостояние: Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров, а Пекин принял зеркальные меры. Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне.

Позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Так, американские власти не раз обвиняли Китай в лабораторном происхождении патогена и замалчивании масштабов распространения вируса.

Еще одной темой для разногласий между двумя государствами стала ситуация в Гонконге. 14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для региона и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить его автономию.

 Тайны большие и малые: антикоммунисты, демоны ночи, Тарантино
Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс.
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Медведев поставил «Единой России» задачу на осень
Отказ Швеции от карантина ради экономики не оправдал себя
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майора
Зеленский потребовал расшифровки минских соглашений
Супруги из Испании нашли черную жемчужину, ужиная моллюсками
Президент Франции попал подростку мячом в голову (видео)
Gnezdo.ru
Помнишь её? Какой стала через 20 лет (фото)
Помните её? А вот какой стала в 56 (фото)
Какими стали двойняшки Шукшиной спустя 14 лет
5 фишек женщины, из-за которых мужчину тянет к ней
Hi-Tech
Раскрыты цены топовых корейских смартфонов (они удивляют) Стоимость гаджетов не станет выше по сравнению с прошлым годом
Авто
Старый Land Rover Defender переделали в электромобиль Всего будет собрано 30 электрических внедорожников
Кино
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1» Мария Ивакова рассказала, что ей предлагали вести проект на телеканале
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Американская вакцина от коронавируса убила украинских военных
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Дети
Актриса Александра Ребенок ждет второго ребенка Звезда поделилась радостной новостью (фото)
Леди
Только для взрослых: самое волнующее белье на AliExpress Мы отобрали 11 вариантов сексуального белья с лучшими отзывами, которые выглядят куда дороже, чем стоят.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ефремов уже почти при смерти
Состояние Булановой ухудшилось
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь