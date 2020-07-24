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02:00 (мск), источник: ТАСС

Трамп считает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса

Ранее президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:34 MSK, 24.07
Инфицировано795 038+5 848
10.07
6635
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Скончалось12 892+147
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Выздоровело580 330+8 277
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Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг после разговора по телефону с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия «переживает трудные времена» из-за распространения нового коронавируса.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Путиным. Они [Россия] переживают трудные времена с этим [коронавирусом], особенно в Москве», — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. Он также добавил, что в последнее время провел переговоры и с главами других государств, которые испытывают проблемы из-за инфекции.

Ранее Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, дальнейшее возобновление экономической активности, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. В США, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, основанным на информации федеральных и местных властей, количество случаев инфицирования достигло 4 005 414, вылечились 1 210 849 человек, умерли 143 820 пациентов с коронавирусом.

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