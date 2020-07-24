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09:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Семейный кодекс правят не глядя на половые признаки

Изменение законодательства может обернуться ущемлением прав людей с вариациями пола.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Поправки в Семейный кодекс РФ, вносимые «в целях укрепления института семьи», могут нарушить права интерсекс-людей (граждан, которые рождаются с вариациями половых признаков). Уточнить их статус, не относя к трансгендерам, призвал Госдуму ряд общественных организаций.

Законодатели планируют запретить заключение брака между лицами одного пола, «в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей». Правозащитники указывают, что в ряде случаев пол у интерсекс-людей может быть определен только в пубертатный период, а после смены документов они потеряют возможность вступить в брак и иметь приемных детей. В популяции насчитывается до 1,7% людей с интерсекс-вариациями, говорят специалисты.

Законопроект Совета федерации, вносящий более сотни изменений в Семейный кодекс РФ «в целях укрепления института семьи», может нарушить право интерсекс-людей. Интерсекс-люди — это те, чьи половые признаки не совпадают с типичным определением мужского или женского тела, например, по анатомии или хромосомному набору: организм при рождении может содержать признаки обоих полов, а в пубертатный период могут проявиться признаки иного пола, нежели тот, к которому человека относили с рождения. Это не трансгендеры, говорят специалисты, пол у них «меняется» естественным путем.

В упомянутом законопроекте, как и в обновленной Конституции, под брачным союзом понимается союз мужчины и женщины.

Не допускается заключение брака между лицами одного пола, «в том числе сменившими пол, и, соответственно, усыновление такими парами детей», поясняла автор законопроекта сенатор Елена Мизулина.

При этом, рассказал «Ъ» сооснователь группы «Интерсекс.ру» Антон Крыжановский, «интерсекс-люди попадают в ситуации, когда им необходимо изменить пол в документах»:

Некоторые интерсекс-вариации проявляются не с рождения, человек в подростковый период может полностью превратиться в человека другого пола. Это не зависящее от него перевоплощение, когда организм начинает вырабатывать, например, мужские гормоны.

По его словам, бывает и так, что «человеку неправильно определили пол при рождении, так как есть вариации, которые видны при рождении, и в этом случае пол выбирается по желанию родителей». «Меня записали в младенчестве как девочку, но в 14 лет я превратился в мальчика, у меня начали расти борода, усы, изменилась фигура, гениталии, — рассказал Антон Крыжановский.— До 18 лет меня звали женским именем, в документах было написано, что я женщина, а выглядел как мужчина. По этим документам меня останавливала полиция, в больнице не могли меня лечить, я не мог купить сигареты и алкоголь, не мог поступить в вуз». Он пояснил, что в России интерсекс-люди могут сменить пол в документах только как транссексуалы — по форме о смене пола. «И по этому законопроекту любые мои шансы на создание семьи отрезаются», — резюмировал господин Крыжановский.

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Врач-эндокринолог, ведущая научно-медицинского канала «Эндоновости» Евдокия Цветкова рассказала «Ъ», что доля интерсекс-людей может доходить до 1,7% от всей популяции. «Наружные половые органы могут выглядеть стандартно, и тогда нередко до подросткового возраста, а то и до момента, когда человек решает завести своих детей, никто не подозревает о том, что это интерсекс-человек, — отметила она.— Бывает же, что они выглядят не совсем “стандартно”, и тогда о наличии вариации становится известно раньше. Ранее существовала крайне неэтичная практика “нормализующих” операций в детском или раннем подростковом возрасте». «Практика “нормализации” была связана с желанием вписать все в понятную систему: мальчик или девочка, — отметила эксперт.— По мере развития общества и науки мы понимаем, что все намного сложнее, человек с интерсекс-вариацией может и должен сам выбирать гендерную роль в социуме».

В 2017 году, когда обсуждался проект приказа Минздрава «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола», активисты Ассоциации русскоязычных интерсекс-людей (ARSI) призывали упростить процедуру, «поскольку факт несоответствия паспортного и биологического пола в случае интерсекс-людей подтвержден эндокринологами, генетиками».

Предлагалось изменить и термин «половая переориентация» на другой, который бы исключил «понимание изменения паспортного пола как смену гендерной идентичности».

В 2018 году, после принятия приказа, активисты интересовались у Минздрава, по какой причине, по мнению чиновников, интерсекс-люди должны проходить психиатрические обследования, «если причиной несоответствия паспортного и биологического пола является тело или ошибка третьих лиц при заполнении документов после рождения», а не изменения полового самоопределения интерсекс-людей.

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Юрист ARSI Илья Савельев рассказал «Ъ», что, например, Европейский парламент рекомендует обеспечить гибкие системы регистрации детей при рождении и гибкие механизмы изменения гендерных маркеров. «Золотым стандартом для интерсекс-людей является законодательство Мальты, которое позволяет каждому гражданину изменить запись о поле в любых документах по простому заявлению и без предоставления доказательств, — говорит он.— В России, где тревожные законодатели не готовы к радикальным новеллам, такими доказательствами могут служить медицинские документы, подтверждающие наличие интерсекс-вариации. А в случае с интерсекс-детьми — согласие их родителей». Он добавил, что «другим законодательным решением является возможность отложить регистрацию пола в свидетельстве о рождении до момента получения паспорта или совершеннолетия».

ARSI, инициатива «Интерсекс.ру» и НФП+ направили обращение в Госдуму и российскому омбудсмену, указав, что принятие поправок приведет «к необоснованным и несправедливым ограничениям прав ребенка и гражданина на основании половых признаков, которые невозможно изменить так же, как этническую принадлежность или наличие постоянной инвалидности»: «Мы просим внести поправки, которые позволяли бы органу ЗАГС по заявлению интерсекс-человека изменять запись акта о рождении и выдавать новое свидетельство о рождении».

Валерия Мишина

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