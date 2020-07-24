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15:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британия и США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Великобритания и США заявили, что Россия провела в космосе испытания аппарата, обладающего оружейными характеристиками и способного уничтожать спутники на околоземной орбите. Госдепартамент США заявил, что это вызывает беспокойство.

Источник: GETTY IMAGES

Министерство обороны России ранее заявляло, что новые технологии используются для проверки российской космической техники.

США и прежде выражали обеспокоенность из-за возросшей в последнее время активности российской спутниковой программы. Но это первый случай, когда обвинения по поводу российских испытаний в космосе выдвинула и Британия.

Несколько дней назад был опубликован доклад, в котором говорилось, что британское правительство сильно недооценило угрозу, которую представляет Россия.

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Вице-маршал авиации Харви Смит, возглавляющий британское космическое управление, обнародовал в четверг заявление, в котором говорится, что Лондон озабочен подобным поведением России, так как оно угрожает мирному использованию космоса, и что запущенный Россией на орбиту аппарат обладает характеристиками, свидетельствующими о его военном предназначении.

«Мы призываем Россию больше не проводить подобных испытаний», — добавил Харви Смит.

В тот же день помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд обвинил Москву в лицемерии после того, как Россия предложила распространить контроль над вооружениями на космос. «Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, хотя явно не собирается останавливать свою собственную космическую программу», — сказал он.

Россия, наряду с Британией, США, Китаем и еще более чем 100 государствами, обязалась соблюдать международный договор об использовании космического пространства, предполагающий, что космос открыт для исследования любыми странами и исключительно в мирных целях.

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По словам корреспондента Би-би-си по вопросам обороны Джонатана Била, этот инцидент увеличивает риск начала гонки вооружений в космосе, так как другие страны также разрабатывают космические технологии, которые могут быть применены в военных целях.

США заявляют, что Россия применила ту же технологию, которая вызвала беспокойство Вашингтона в 2018 году, а также в начале этого года, когда, по заявлению США, российские спутники совершали опасные маневры в непосредственной близости от американского.

Генерал Джэй Рэймонд, возглавляющий космическое командование вооруженных сил США, сказал, что хоть в рамках этого инцидента действия России и не нанесли ущерба, подобное поведение служит еще одним свидетельством того, что Москва продолжает прилагать усилия, направленные на развитие и испытание оружия космического базирования в соответствии со своей военной доктриной, что несет угрозу космическим аппаратам США и их союзников.

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