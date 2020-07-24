06:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение об увольнении трех человек из команды
Из правительства уходят первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Ранее новый глава региона заявлял, что сохранит команду господина Фургала.
«Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», — рассказал господин Дегтярев в Instagram.
По его словам, он ожидает заявления по почте от господина Золочевского. Господин Синяговский намерен сосредоточиться на партийной работе — он исполнял обязанности главы ЛДПР в регионе.
Михаил Дегтярев возглавил регион 20 июля. Сергея Фургала уволили с должности губернатора в связи с утратой доверия после ареста по делу об организации убийств. Господин Дегтярев заявлял, что сохранит команду господина Фургала. По его мнению, она «имеет полное право продолжать трудиться».