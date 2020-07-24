Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 июляОснование Детройта, изобретение растворимого кофе и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
06:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Дегтярев уволил трех человек из команды Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение об увольнении трех человек из команды экс-губернатора Сергея Фургала.

Источник: РИА "Новости"

Из правительства уходят первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Ранее новый глава региона заявлял, что сохранит команду господина Фургала.

«Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», — рассказал господин Дегтярев в Instagram.

По его словам, он ожидает заявления по почте от господина Золочевского. Господин Синяговский намерен сосредоточиться на партийной работе — он исполнял обязанности главы ЛДПР в регионе.

Михаил Дегтярев возглавил регион 20 июля. Сергея Фургала уволили с должности губернатора в связи с утратой доверия после ареста по делу об организации убийств. Господин Дегтярев заявлял, что сохранит команду господина Фургала. По его мнению, она «имеет полное право продолжать трудиться».

Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае
Во время загрузки произошла ошибка.
08:10 (мск)© Ньюстюб
 Почему Путин уволил Сергея Фургала на самом деле
Эпидемия коронавируса не только распространяется, но и возвращается
В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
Стало известно, во сколько обошелся побег экс-главы Nissan
Отказ Швеции от карантина ради экономики не оправдал себя
Зеленский потребовал расшифровки минских соглашений
Медведев поставил «Единой России» задачу на осень
Кадыров: жители Чечни не носят маски после снятия ограничений
Здоровье
Витамин Е: чем полезен и кому нужен? Для чего нужен витамин Е и кому стоит принимать его лекарственную форму?
Hi-Tech
Раскрыты цены топовых корейских смартфонов (они удивляют) Стоимость гаджетов не станет выше по сравнению с прошлым годом
Авто
Старый Land Rover Defender переделали в электромобиль Всего будет собрано 30 электрических внедорожников
Кино
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1» Мария Ивакова рассказала, что ей предлагали вести проект на телеканале
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Красивая, правда? Гляньте, что она с собой сделала
Сегодня стало известно, что происходит с Настей
8 способов узнать, что ваш телефон прослушивают
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Леди
Летние скидки на AliExpress: спасаемся от жары, пыли и насекомых Смотри нашу подборку и узнай, как сэкономить!
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь