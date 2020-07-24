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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в регионе «вплоть до заблокирования всех его счетов». Аналогичные санкции Вашингтон ранее ввел против господина Кадырова и некоторых членов его семьи.

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«Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права… Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — сказал глава Чечни на совещании с участием членов правительства. Он отметил, что не понимает, почему в черные списки включили его дочерей и жену. «Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца… И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?» — спросил глава Чечни.

Также господин Кадыров сказал, что у него есть «достоверная информация» от Службы безопасности Украины (СБУ), что господин Помпео заказал убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл на президентских выборах.

Господин Помпео 20 июля заявил о внесении господина Кадырова в санкционные списки. По его словам, это связано с нарушением прав человека в Чечне. Глава Чечни сказал, что США таким образом хотят внести разлад в его семью.

Напомним, вчера, 23 июля, стало известно, что президент Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. При этом генерал Кадыров переведен из МВД, в структурах которого он числился ранее, в Росгвардию.

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