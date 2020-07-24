Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

«Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права… Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов», — сказал глава Чечни на совещании с участием членов правительства. Он отметил, что не понимает, почему в черные списки включили его дочерей и жену. «Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца… И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?» — спросил глава Чечни.
Господин Помпео 20 июля заявил о внесении господина Кадырова в санкционные списки. По его словам, это связано с нарушением прав человека в Чечне. Глава Чечни сказал, что США таким образом хотят внести разлад в его семью.
Напомним, вчера, 23 июля, стало известно, что президент Владимир Путин присвоил Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. При этом генерал Кадыров переведен из МВД, в структурах которого он числился ранее, в Росгвардию.