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10:48 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорт

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности; предполагается, что соответствующее указание будет добровольным.

Источник: РИА Новости

«В нашей стране “национальный вопрос” долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый “пятый пункт” и негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идее документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан», — говорится в обращении Милонова на имя министра (текст есть в распоряжении РИА Новости).

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Депутат считает, что изъятие графы «национальность» из паспорта стало символом «демократического прорыва из мрака красной деспотии». Милонов пишет, что при этом спустя годы после принятия этого решения есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ.

Милонов, в частности, пишет, что указание национальности в паспорте может быть свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.

«Прошу вас рассмотреть идею о возвращении указания национальности гражданина в паспорте. Данную информацию возможно вносить в документ без изменения его внешнего или внутреннего облика: информацию о национальности можно указывать в графе “Особые отметки”, как это делается в некоторых случаях при указывании группы крови или отметок воинской повинности», — говорится в обращении.

Депутат подчеркивает, что внесение информации о национальности должно быть добровольным.

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