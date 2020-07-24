Дегтярев заявил об угрозе провокаций на незаконных митингах в Хабаровске

Ранее сообщалось, что после задержания экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несанкционированные митинги. Фургала задержали 9 июля, с 11 июля начались митинги, они проходят ежедневно, в выходные дважды в день. Самые масштабные акции прошли 11 и 18 июля, они собрали 12 и 10 тысяч человек соответственно. Фургал, которого заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам в 2000-х годах, арестован и содержится в СИЗО Лефортово.
«Есть оперативные данные, это правда. Мы собирались со всеми руководителями органов — полиции, прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета. Обменялись информацией по криминогенной обстановке. В целом, она спокойная в крае, но есть опасность некоторых провокаций. Чтобы их избежать, я всех призываю сохранять спокойствие. По возможности заняться своими делами, соблюдать социальную дистанцию», — сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что у оперативников есть информация об организаторах акций. Но будут ли в отношении них возбуждены уголовные дела, он не сообщил.
«Большие митинги, которые начались после задержания Сергея Ивановича, мне понятны. Это была горечь, гнев хабаровчан за своего избранного губернатора. А то, что происходит под окнами в последние дни, у меня есть данные кто и как это организует. Это хабаровчане, есть люди из других городов и несколько иностранных граждан.
Вы думаете, у нас нет иностранных граждан? После закрытия границ кто-то остался в Москве, организовывал там беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровске, они сюда прилетели.
Михаил Дегтяревврио губернатора Хабаровского края
Он отметил, что в выходные его не будет в городе. Он планирует отправиться в районы края, знакомиться с регионом. «Я ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня два дня, когда я могу поехать по краю. Маршрут согласовывается», — добавил Дегтярев.