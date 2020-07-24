12:18 (мск), источник: RNS
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании
Совет Федерации одобрил закон о многодневном голосовании на выборах. Трансляция велась на
«За» проголосовали 137 сенаторов, «против» — 6 сенаторов, еще один человек воздержался от голосования.
21 июля Госдума приняла в третьем чтении закон о многодневном голосовании. Документом предполагается, что решение о проведении голосования на выборах или референдумах в течение нескольких дней подряд будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.
Решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.
В документе также оговаривается, что длительность проведения выборов не может превышать трех дней.