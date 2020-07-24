Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Москве установили танцующий светофор Взять на себя управление может любой желающий — для этого рядом установлена интерактивная кабина
Фоторепортажи
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
13:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы

Протестные акции в Хабаровске не были организованы кем-то из-за рубежа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он считает, что на них могут быть «псевдооппозиционеры».

Источник: Reuters

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в последние дни митинги управляются иностранцами, которые остались в Москве после закрытия границ.

Вы что, думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть! Кто-то остался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели.
Михаил Дегтярев
врио губернатора Хабаровского края

«Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — сказал журналистам господин Песков.

В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков заявил, что власти не допустят раскачивания ситуации в Хабаровском крае. При этом он сказал журналистам, что о возможной организации из-за рубежа «не нужно докладывать Кремлю», поскольку «правоохранители на месте делают свою работу».

Напомним, в Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004—2005 годах. Самой массовой пока стала акция, которая прошла в субботу, 18 июля. Завтра, 25 июля, также запланирована протестная акция. Врио Михаил Дегтярев планирует уехать из города, при этом он пока не намерен общаться с протестующими.

Дегтярев заявил о причастности иностранцев к протестам в Хабаровском крае
Во время загрузки произошла ошибка.
13:32 (мск)© Ньюстюб
 «Голодал, вскрывал вены»: главное политическое дело в РФ
Почему Путин уволил Сергея Фургала на самом деле
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Патриарх Кирилл извергнул Сергия из сана схиигумена
В России могут ввести пенсионный налоговый вычет
Школьник на ЕГЭ по математике написал песню Бритни Спирс
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны
Здоровье
От наушников до роботов-пылесосов: промокод на AliExpress Здоровье Mail.ru дарит дополнительную скидку на все товары в магазине Tmall на платформе AliExpress.
Hi-Tech
В Европе запускают «умный район». Что это такое В 2021 году появится настоящий пример города будущего
Авто
Как выглядит новая «Тойота» для России (фото) В Сети опубликовали патентные изображения модели
Кино
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Дети
8-летняя дочь Кристины Орбакайте стала ее точной копией (фото) В сети обсуждают сходство мамы и дочки
Леди
Джиган и Самойлова: почему некоторые люди не могут расстаться Колумнистка Ольга Нагорная на примере звездной пары объясняет, почему семейная жизнь бывает такой нестабильной.
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Состояние Булановой ухудшилось
Ефремов уже почти при смерти
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь