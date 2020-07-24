13:25 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль не считает, что митинги в Хабаровске организовали иностранцы
Протестные акции в Хабаровске не были организованы
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в последние дни митинги управляются иностранцами, которые остались в Москве после закрытия границ.
Вы что, думаете, у нас в России сейчас нет иностранных граждан? Есть!
Кто-тоостался в Москве. Организовывал в Москве митинги и беспорядки. Появилась возможность раскачать ситуацию в Хабаровском крае — они сюда прилетели.
«Эти продолжающиеся акции, конечно, являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, дебоширов, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — сказал журналистам господин Песков.
В целом говорить о том, что это было организовано
из-зарубежа, нельзя, мы об этом и не говорили. Но то, что со временем присоединились эти элементы, это однозначно, здесь нет никаких противоречий.
Дмитрий Песков заявил, что власти не допустят раскачивания ситуации в Хабаровском крае. При этом он сказал журналистам, что о возможной организации
Напомним, в Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, которого арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004—2005 годах. Самой массовой пока стала акция, которая прошла в субботу, 18 июля. Завтра, 25 июля, также запланирована протестная акция. Врио Михаил Дегтярев планирует уехать из города, при этом он пока не намерен общаться с протестующими.