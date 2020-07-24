Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 июляОснование Детройта, изобретение растворимого кофе и другие события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
13:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны. Он боялся ареста

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало, который планировал участвовать в президентских выборах, бежал из страны в Россию вместе с двумя детьми. Политик говорит, что опасался ареста, а также того, что его семью могут лишить родительских прав. Об этом сообщили корреспонденты Би-би-си в Минске.

Источник: REUTERS

Такую же информацию со ссылкой на его жену, Веронику Цепкало дал телеканал «Дождь».

Цепкало считался одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Однако ЦИК Белоруссии его кандидатуру не зарегистрировал. По официальной версии, он не смог собрать 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы стать кандидатом.

Новость
Вор должен сидеть в списке

29 июня, за день до отказа в регистрации, МВД Беларуси объявило, что проводит проверку материалов, которые «свидетельствуют о противоправной деятельности» Цепкало.

Начиная с 23 июля, многие белорусские СМИ написали о том, что Цепкало покинул Беларусь.

В четверг вечером пресс-секретарь политика Алексей Урбан опроверг эту информацию. Он заявил, что Цепкало не участвовал в публичных мероприятиях в последние дни из-за подозрения на коронавирус.

Ожидается, что в ближайшее время Вероника Цепкало, работающая сейчас в штабе другого кандидата в президенты Светланы Тихановской, выступит на митинге и расскажет подробности этой истории.

Цепкало создавал белорусский Парк высоких технологий (особую зону с преференциями для IT-компаний), имеет опыт дипломатической работы и когда-то работал в команде тогда еще молодого президента Лукашенко.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Во время загрузки произошла ошибка.
14:06 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Что происходит в Белоруссии перед выборами
 "Я их прощаю. Я свободный человек". Как живут геи из Чечни, открывшие св...
Ключевая ставка в России снижена до нового исторического минимума
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа
ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума
Патриарх Кирилл извергнул Сергия из сана схиигумена
В России могут ввести пенсионный налоговый вычет
Школьник на ЕГЭ по математике написал песню Бритни Спирс
Песков: на протесты в Хабаровск прилетели псевдооппозиционеры
Здоровье
От наушников до роботов-пылесосов: промокод на AliExpress Здоровье Mail.ru дарит дополнительную скидку на все товары в магазине Tmall на платформе AliExpress.
Hi-Tech
В Европе запускают «умный район». Что это такое В 2021 году появится настоящий пример города будущего
Горячие темы на Авто
И опять про грибы... 123
Филология царица ...бл. 113
Патриотизм 108
Политическая 101
Кино
19-летний сын погибшего Панина снимается в фильме с Охлобыстиным Александр Панин получил свою первую роль в картине «Недетский дом»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
8-летняя дочь Кристины Орбакайте стала ее точной копией (фото) В сети обсуждают сходство мамы и дочки
Леди
Джиган и Самойлова: почему некоторые люди не могут расстаться Колумнистка Ольга Нагорная на примере звездной пары объясняет, почему семейная жизнь бывает такой нестабильной.
Новости партнеров
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Спустя 6 часов допроса обвиняемый в убийствах Фургал сказал лишь одну вещь
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь