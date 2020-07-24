Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало уехал из страны. Он боялся ареста

Такую же информацию со ссылкой на его жену, Веронику Цепкало дал телеканал «Дождь».
Цепкало считался одним из основных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах 9 августа. Однако ЦИК Белоруссии его кандидатуру не зарегистрировал. По официальной версии, он не смог собрать 100 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы стать кандидатом.
29 июня, за день до отказа в регистрации, МВД Беларуси объявило, что проводит проверку материалов, которые «свидетельствуют о противоправной деятельности» Цепкало.
Начиная с 23 июля, многие белорусские СМИ написали о том, что Цепкало покинул Беларусь.
В четверг вечером пресс-секретарь политика Алексей Урбан опроверг эту информацию. Он заявил, что Цепкало не участвовал в публичных мероприятиях в последние дни из-за подозрения на коронавирус.
Ожидается, что в ближайшее время Вероника Цепкало, работающая сейчас в штабе другого кандидата в президенты Светланы Тихановской, выступит на митинге и расскажет подробности этой истории.
Цепкало создавал белорусский Парк высоких технологий (особую зону с преференциями для IT-компаний), имеет опыт дипломатической работы и когда-то работал в команде тогда еще молодого президента Лукашенко.