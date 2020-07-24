13:49 (мск), источник: Ведомости
Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа
Границы пока откроют с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Данное решение позволит гражданам России вернуться
С 1 августа полеты возобновятся в Анкару и Стамбул, а с 10 августа с Анталией, Бодрумом, и Даламаном, отметила Голикова. Граждане, прилетающие в Россию, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позже, чем за 72 часа до прилета в страну, подчеркнула
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил на заседании о том, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении международных полетов с 30 странами.
Авиасообщение с другими странами Россия полностью закрыла в конце марта, за исключением вывозных, почтовых и чартерных рейсов. Первые ограничения начались в начале февраля с полетов в Китай, а затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте под ограничения попали рейсы в некоторые европейские страны, ставшие новым очагом инфекции. С 27 марта было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботится о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.
На сегодняшний день, Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России на 24 июля превысило 800 тыс. человек. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.
Татьяна Морозова