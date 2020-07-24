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13:49 (мск), источник: Ведомости

Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа

Границы пока откроют с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.

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Источник: Reuters

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа, объявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. Данное решение позволит гражданам России вернуться из-за рубежа, подчеркнул Мишустин. Рейсы будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение пока возобновится с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией.

С 1 августа полеты возобновятся в Анкару и Стамбул, а с 10 августа с Анталией, Бодрумом, и Даламаном, отметила Голикова. Граждане, прилетающие в Россию, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, который был сделан не позже, чем за 72 часа до прилета в страну, подчеркнула вице-премьер.

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Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил на заседании о том, что авиаотрасль ведет переговоры о возобновлении международных полетов с 30 странами.

Авиасообщение с другими странами Россия полностью закрыла в конце марта, за исключением вывозных, почтовых и чартерных рейсов. Первые ограничения начались в начале февраля с полетов в Китай, а затем в Южную Корею, Иран и еще несколько стран. В марте под ограничения попали рейсы в некоторые европейские страны, ставшие новым очагом инфекции. С 27 марта было полностью закрыто регулярное и чартерное международное авиасообщение, а с 30 марта ограничено все остальное сообщение. Исключение сделано для дипломатов, членов официальных делегаций и держателей виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, жителей ЛНР и ДНР, иностранных граждан и лиц без гражданства. В начале июня правительство объявило о частичном открытии границ для россиян. Выезжать с 15 июля можно тем, кому необходимо заботится о родственниках за рубежом, а также на работу и учебу.

На сегодняшний день, Россия — четвертая страна в мире по общему числу заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Общее число заразившихся в России на 24 июля превысило 800 тыс. человек. Первую тройку составляют США (более 4 млн случаев), Бразилия (2,2 млн) и Индия (1,2 млн). Общее число случаев COVID-19 в мире превышает 15,5 млн, более 633 000 больных погибли, 8,8 млн — выздоровели.

Татьяна Морозова

Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
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14:06 (мск)© Ньюстюб
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