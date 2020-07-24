16:29 (мск), источник: Известия
Москва заверила в отсутствии угроз из-за испытания спутника Минобороны
Испытания спутника Минобороны России не создавали угрозы для других космических объектов. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в
«Проведенные Минобороны России 15 июля испытания не создавали угрозы для других космических объектов и, главное, не нарушали никаких норм и принципов международного права», ― говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что это «очередной антироссийский выпад», который был инициирован США для дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).
В МИДе добавили, что западные страны вновь пытаются подать эту ситуацию в искаженном виде, чтобы отвлечь международное сообщество от реальных угроз в космосе и оправдать свои шаги по размещению там оружия.
Ранее в этот же день
Накануне космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний в космосе противоспутникового оружия и сообщило, что располагает необходимыми доказательствами.
Министерство обороны России 15 июля протестировало новейший малый
В апреле Космическое командование ВВС США сообщило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата.