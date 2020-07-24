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22:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Александр Лукашенко пригрозил армией «майданутым» из-за рубежа

С приближением предвыборной кампании в Белоруссии к кульминации — голосованию 9 августа — накал страстей растет все более стремительно.

24 июля стало известно, что несостоявшийся кандидат в президенты Валерий Цепкало, имя которого в конечном счете не попало в бюллетень для голосования, по соображениям безопасности покинул страну вместе со своими детьми. Одновременно с этим новые обвинения были предъявлены Виктору Бабарико — еще одному политику, претендовавшему на участие в выборах, но попавшему в СИЗО по обвинениям в совершении экономических преступлений. На этом фоне действующий президент Александр Лукашенко дал понять: в случае начала несанкционированных акций протеста к наведению порядка могут быть привлечены армейские подразделения.

Валерий Цепкало, в прошлом высокопоставленный дипломат и экс-директор белорусского Парка высоких технологий, которого ЦИК не допустил до участия в президентских выборах, уехал из страны в Россию вместе с детьми по соображениям безопасности. «У меня есть хорошие друзья в правоохранительных органах. И когда из одного органа из трех букв поступили сведения, я временно решил не показывать, где я нахожусь. Но когда уже из второго органа из трех букв мне сказали точно, что дана команда о моем аресте, я стал подумывать о том, чтобы уехать», — рассказал оппозиционер порталу Tut.by, имея в виду МВД и КГБ Белоруссии. Его супруга Вероника Цепкало заявила тому же изданию, что в школу, где учатся их дети, приходили представители прокуратуры, которые «просили учителей написать заявления». «Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав», — сказала она. Вечером в прокуратуре эту информацию назвали ложной.

Сама госпожа Цепкало осталась в Минске и продолжает работу в недавно созданном объединенном штабе белорусской оппозиции. Его ключевой фигурой, напомним, является Светлана Тихановская — зарегистрированный кандидат в президенты и жена блогера Сергея Тихановского.

Он сам собирался выдвигаться на выборах, но не смог подать документы, так как отбывал административный арест за участие в несанкционированной акции. Выйдя на свободу 20 мая, он вскоре вновь был задержан и с тех пор находится в СИЗО. Ему предъявлено сразу несколько обвинений. В четверг, например, господину Тихановскому присудили очередные 15 суток ареста за участие в пикете во время сбора подписей за свою супругу. Отметим также, что дети Тихановских по соображениям безопасности были вывезены из Белоруссии и сейчас находится в неназванной стране ЕС.

В триумвират объединенного штаба оппозиции входит также Мария Колесникова, соратница экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который тоже пытался стать кандидатом, но не попал в бюллетени.
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Господин Бабарико, как и Сергей Тихановский, находится под стражей — правда, в этом случае речь идет о подозрении в совершении ряда серьезных финансовых преступлений. В пятницу следствие предъявило экс-главе Белгазпромбанка новое обвинение: теперь ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.

На то, что далеко не все желавшие принять участие в предвыборной кампании были допущены до финальной стадии, уже не раз обращали внимание в странах Запада.

Так, накануне представительство ЕС в Белоруссии распространило заявление, в котором выразило свою «обеспокоенность в связи с несоблюдением основных свобод и, как представляется, произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса». ЕС призвал «освободить всех произвольно задержанных политических активистов», а также выразил «сожаление по поводу того, что приглашение в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не было направлено Беларусью заблаговременно», а значит, наблюдателей от этой структуры на выборах не будет. Незадолго до этого, 17 июля, резолюцию о ситуации с правами человека в Белоруссии приняли в Совете ООН по правам человека. В документе критиковались задержания «политических и общественных активистов», а также «несоразмерные и дискриминационные ограничения свободы мнений». Принятие резолюции продлило еще на год мандат спецдокладчика по теме прав человека в Белоруссии.

За Минск заступился российский МИД.
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Официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг заявила: «На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, причем все это, как всегда, бездоказательно, вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета». В белорусском МИДе критику также считают безосновательной. «Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека», — сказал министр иностранных дел Владимир Макей.

Президент Александр Лукашенко также говорил о законности, но в ином разрезе. Посещая военнослужащих 5-й отдельной бригады спецназначения, он сказал, что не хотел бы привлекать армию к наведению общественного порядка в стране, но «всякое может случиться».

Глава государства сослался на опыт США, где в некоторых штатах в разгар беспорядков на улицы была выведена армия. При этом господин Лукашенко, не конкретизируя, указал на возможность искусственной дестабилизации ситуации в Белоруссии некими внешними силами.

Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет — а у нас маловато «майданутых», — их подтянут со стороны.
Александр Лукашенко
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«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил он, упомянув, что подобное в свое время происходило в Ливии, Ираке и Сирии. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», — резюмировал белорусский президент.

Ранее в интервью «Ъ» Сергей Тихановский отмечал: «Люди (в Белоруссии.— “Ъ”) уже дошли до такого уровня, до предела, что многим нечего терять и они готовы уже, даже если надо будет стоять днями, и общебелорусскую забастовку делать. Кто-то уже говорит даже, что если он (Александр Лукашенко.— “Ъ”) еще и подавит всех жестко опять, то даже и партизанской войной займутся». При этом политик утверждал: «Если снова людей обманут (на выборах.— “Ъ”), то, скорее всего, будем призывать к мирному длительному протесту». Виктор Бабарико в интервью «Ъ» соглашался с тем, что «люди устали от сегодняшней ситуации и хотят перемен». При этом он отмечал, что предпосылок к большому «майдану» не видно, но «власть сама провоцирует какие-то действия и, может, ей самой хочется, чтобы предвестие “майдана” было вот уже прямо сейчас».

Среди протестующих и их лидеров не было пока никаких намеков на то, что они планируют использовать силу в противостоянии. Источником эскалации могут быть скорее власти, чем протестующие.
Артем Шрайбман.
белорусский политический обозреватель


По его словам, «власти поставили себе задачу максимально сбить протестные настроения, поэтому используют разные средства, в том числе риторику, которая должна дать понять людям, что они (власти.— “Ъ”) ни перед чем не остановятся». «И надежда есть, что какая-то часть недовольных в результате останется дома. В принципе такое происходит в Беларуси перед каждыми массовыми протестами. То же самое касается внешних угроз. Разговоры о них нужны, чтобы показать: это не какой-то низовой протест людей, а что-то навязанное извне, и присоединившиеся к нему становятся куклами в чьих-то руках», — говорит собеседник «Ъ». При этом он сомневается в том, что в Белоруссии «дойдет до использования армии»: «Это последний бастион. Если речь идет о применении армии, то, значит, страна находится на грани начала гражданской войны. Мы должны перескочить через слишком много ступенек, чтобы до этого дойти».

Павел Тарасенко, Марина Коваленко

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