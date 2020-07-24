22:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Александр Лукашенко пригрозил армией «майданутым» из-за рубежа
С приближением предвыборной кампании в Белоруссии к кульминации — голосованию 9 августа — накал страстей растет все более стремительно.
Валерий Цепкало, в прошлом высокопоставленный дипломат и
Он сам собирался выдвигаться на выборах, но не смог подать документы, так как отбывал административный арест за участие в несанкционированной акции. Выйдя на свободу 20 мая, он вскоре вновь был задержан и с тех пор находится в СИЗО. Ему предъявлено сразу несколько обвинений. В четверг, например, господину Тихановскому присудили очередные 15 суток ареста за участие в пикете во время сбора подписей за свою супругу. Отметим также, что дети Тихановских по соображениям безопасности были вывезены из Белоруссии и сейчас находится в неназванной стране ЕС.
Господин Бабарико, как и Сергей Тихановский, находится под стражей — правда, в этом случае речь идет о подозрении в совершении ряда серьезных финансовых преступлений. В пятницу следствие предъявило
На то, что далеко не все желавшие принять участие в предвыборной кампании были допущены до финальной стадии, уже не раз обращали внимание в странах Запада.
Так, накануне представительство ЕС в Белоруссии распространило заявление, в котором выразило свою «обеспокоенность в связи с несоблюдением основных свобод и, как представляется, произвольным исключением кандидатов из избирательного процесса». ЕС призвал «освободить всех произвольно задержанных политических активистов», а также выразил «сожаление по поводу того, что приглашение в адрес Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не было направлено Беларусью заблаговременно», а значит, наблюдателей от этой структуры на выборах не будет. Незадолго до этого, 17 июля, резолюцию о ситуации с правами человека в Белоруссии приняли в Совете ООН по правам человека. В документе критиковались задержания «политических и общественных активистов», а также «несоразмерные и дискриминационные ограничения свободы мнений». Принятие резолюции продлило еще на год мандат спецдокладчика по теме прав человека в Белоруссии.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова в четверг заявила: «На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны западных партнеров о якобы российском следе в выборах в их странах, причем все это, как всегда, бездоказательно, вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета». В белорусском МИДе критику также считают безосновательной. «Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека», — сказал министр иностранных дел Владимир Макей.
Глава государства сослался на опыт США, где в некоторых штатах в разгар беспорядков на улицы была выведена армия. При этом господин Лукашенко, не конкретизируя, указал на возможность искусственной дестабилизации ситуации в Белоруссии некими внешними силами.
Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет — а у нас маловато «майданутых», — их подтянут со стороны.
«Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках частных военных компаний по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил он, упомянув, что подобное в свое время происходило в Ливии, Ираке и Сирии. «Стало только хуже. Это управляемый хаос», — резюмировал белорусский президент.
Ранее в интервью «Ъ» Сергей Тихановский отмечал: «Люди (в Белоруссии.— “Ъ”) уже дошли до такого уровня, до предела, что многим нечего терять и они готовы уже, даже если надо будет стоять днями, и общебелорусскую забастовку делать.
Среди протестующих и их лидеров не было пока никаких намеков на то, что они планируют использовать силу в противостоянии. Источником эскалации могут быть скорее власти, чем протестующие.
По его словам, «власти поставили себе задачу максимально сбить протестные настроения, поэтому используют разные средства, в том числе риторику, которая должна дать понять людям, что они (власти.— “Ъ”) ни перед чем не остановятся». «И надежда есть, что
Павел Тарасенко, Марина Коваленко