Захарова: выбор Танзании для возобновления полетов объясняется ее популярностью у россиян

Возобновление авиасообщения России с Танзанией наряду с Турцией и Великобританией вызвано популярностью данного направления у россиян. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу «Виттель. Реальность».
У нас, мне кажется, вообще принято все обсмеивать для начала, а потом обдумывать. <…> То количество людей, которое мы вывезли из Танзании, показывает, что это место очень популярное.
Мария Захароваофициальный представитель МИД РФ
Захарова отметила, что вывозные рейсы из материковой Танзании и с Занзибара осуществляются до сих пор. «Туристов было очень много, оттуда вывозили порционно, были и два месяца назад самолеты, и сейчас мы вывозили людей», — добавила она.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в пятницу, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию (только в Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10-го — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию.