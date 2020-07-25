15:56 (мск), источник: ТАСС
МИД КНР выразил США протест из-за «вторжения» в генконсульство в Хьюстоне
В заявлении МИД уточняется, что Пекин применит в отношении Вашингтона симметричные ответные меры.
ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило правительству Соединенных Штатов решительный протест в связи с проникновением сотрудников правоохранительных органов США на территорию генконсульства КНР в городе Хьюстоне. Соответствующее заявление распространил в субботу МИД Китая.
«Генеральное консульство в Хьюстоне — территория дипломатической миссии, его здание является собственностью Китая, — говорится в документе. — Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, а также
В нем уточняется, что Пекин обязательно применит в отношении Вашингтона симметричные ответные меры. «Мы уже сделали США по этому поводу серьезное представление», — отмечается в заявлении.
Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов
По данным китайской стороны, сотрудники американских правоохранительных органов «насильно вторглись на территорию генконсульства КНР в Хьюстоне» 24 июля. МИД Китая в ответ в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на