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15:56 (мск), источник: ТАСС

МИД КНР выразил США протест из-за «вторжения» в генконсульство в Хьюстоне

В заявлении МИД уточняется, что Пекин применит в отношении Вашингтона симметричные ответные меры.

Источник: AP 2020

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство выразило правительству Соединенных Штатов решительный протест в связи с проникновением сотрудников правоохранительных органов США на территорию генконсульства КНР в городе Хьюстоне. Соответствующее заявление распространил в субботу МИД Китая.

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«Генеральное консульство в Хьюстоне — территория дипломатической миссии, его здание является собственностью Китая, — говорится в документе. — Согласно Венской конвенции о консульских сношениях, а также китайско-американскому консульскому соглашению, США не имеют права ни под каким предлогом вторгаться в наше генконсульство. <…> Китайская сторона выражает в связи с этим решительное недовольство и категорический протест».

В нем уточняется, что Пекин обязательно применит в отношении Вашингтона симметричные ответные меры. «Мы уже сделали США по этому поводу серьезное представление», — отмечается в заявлении.

Вашингтон 21 июля потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за «воровства американских технологий», «неподобающего использования» систем студенческих обменов, а также «несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения» сотрудников генконсульства. Как сообщило ранее в субботу агентство Associated Press, сотрудники генконсульства покинули здание после требования властей США о его закрытии. Вскоре после этого несколько сотрудников федеральных служб США зашли в здание.

По данным китайской стороны, сотрудники американских правоохранительных органов «насильно вторглись на территорию генконсульства КНР в Хьюстоне» 24 июля. МИД Китая в ответ в тот же день потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны.

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