100 дней до выборов в США. Финальный этап в условиях пандемии

01:35 (мск), источник: ТАСС
Участники схватки за Белый дом уже известны — это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний
Будь нынешний предвыборный цикл обычным, все мероприятия на предстоящий финальный этап кампании были бы тщательно расписаны заранее, однако пандемия коронавируса не только полностью поломала процесс первичных выборов и собраний партактивистов для выдвижения делегатов на национальные партийные съезды, где должны официально объявить имена кандидатов на пост президента и
Национальный комитет Демократической партии первоначально планировал съезд в Милуоки (штат Висконсин) на середину июля, однако стремительный рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом по всей стране заставил внести коррективы: съезд, на котором ожидалось до 50 тыс. делегатов и гостей, перенесли на
Изменилось и место проведения съезда: вместо
Как ожидается, в последний день работы съезда Джозеф Байден объявит о согласии баллотироваться на пост президента. Он пока хранит в секрете свой выбор кандидата на пост
Освещать работу съезда журналистами придется в основном в дистанционном формате: уже известно, что число аккредитаций будет сокращено до минимума. Как сообщили корр. ТАСС в оргкомитете, «это сделано с тем, чтобы гарантировать безопасность участников съезда» в силу ограничений, вызванных нормами социального дистанцирования и другими санитарными мерами. Пока неясно, сколько именно посетителей и журналистов будут допущены к участию, но не исключено, что в Wisconsin Center их будет в общей сложности 1 — 1,5 тыс.
Съезд республиканцев должен состояться
Как отметил портал Election Central, размещающий информацию о подготовке к выборам, «неожиданное решение отменить мероприятия в Джексонвилле не только нанесло ущерб кампании Трампа, но и заставило задаться вопросом о том, насколько справедливы утверждения президента о том, что страна готова к восстановлению деловой активности, нарушенной пандемией».
Проблемы у республиканцев возникли и в связи с проведением других предвыборных мероприятий: после массового предвыборного митинга в конце июня в городе Талса (штат Оклахома) Трампу пришлось отказаться от этого излюбленного им формата общения со сторонниками и перейти на режим телеконференций.
На национальных партийных съездах делегаты должны одобрить предвыборные платформы. В руководстве Республиканской партии в июне обсуждалась возможность сохранить к ноябрьским выборам ту же платформу объемом 54 страницы, которая была подготовлена к выборам 2016 года. Она включает следующие разделы: «Восстановление американской мечты», «Возрождение конституционного правления», «Сельское хозяйство, энергетика и окружающая среда», «Реформа правительственных ведомств», «Великие американские семьи, образование, здравоохранение и правосудие». В последнем разделе — «Возрождение Америки» — республиканцы провозглашают себя «партией мира с позиции силы», утверждают, что «американская исключительность обеспечивает уникальные лидирующие позиции в мире», высказываются за «расширенную координацию действий с союзниками по НАТО» и за «применение совместных с союзниками санкций в отношении России».
Однако в середине июня президент Трамп сообщил в «Твиттере», что хотел бы «обновленной платформы, по возможности более компактной».
В минувший четверг госсекретарь США Майкл Помпео в программной речи по
Вопрос о политике в отношении Пекина затронут и в проекте партийной платформы, подготовленной к съезду демократов. В документе, в частности, указывается что демократы в случае победы на выборах «будут тесно координировать действия с европейскими союзниками с тем, чтобы оказать нажим на Китай» и готовы применять санкции в отношении «официальных лиц, финансовых институтов, компаний и отдельных лиц, причастных к подрыву автономии Гонконга». На темы внешней политики в последнее время часто высказывается Джозеф Байден, который в одном из выступлений отметил, что «не стремится к росту напряженности в отношениях с Россией или другими странами», но в то же время дал понять, что готов распорядиться о введении санкций и осуществлении кибератак в отношении государств, которым приписывают попытки вмешательства в американские электоральные процессы.
Результаты всех проводившихся в июле опросов указывают на то, что Байден сейчас опережает Трампа по популярности на 2−10 процентных пунктов.
Наиболее прочные позиции Трампа в Республиканской партии — его поддерживает 81% однопартийцев, а в рядах демократов Байден пользуется поддержкой 74%.
По данным опроса газеты «Хилл» (The Hill) и исследовательской службы Харриса (Hill/HarrisX), в котором участвовали 2829 избирателей, перевес Байдена более значительный: его поддерживают 45%, а Трампа — 38%, причем популярность Байдена за последнюю неделю выросла на 2 процентных пункта.
«Именно этот фактор выдвинул его [Байдена] в лидеры и именно поэтому он сохраняет сейчас лидерство», — считает эксперт.
Недавний опрос 1006 американцев телекомпании
Поскольку нынешняя предвыборная компания проходит в крайне необычных условиях — пандемия коронавируса, вызванный ею экономический кризис, а также беспорядки на расовой почве, прокатившиеся по городам США после гибели от рук полицейских темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) — многие политические комментаторы сулят Трампу судьбу
В то же время некоторые обозреватели высказывают предположение о том, что в условиях нынешней предвыборной кампании не следует сбрасывать со счетов непредвиденные факторы, которые могут серьезно повлиять на настроения избирателей. В качестве примера такого «октябрьского сюрприза» они напоминают о решении ФБР в октябре 2016 года возобновить расследование дела об использовании личного почтового сервера кандидата на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон, проигравшей в итоге выборы Дональду Трампу.
На последнем этапе кампании на настроения избирателей могут повлиять общенациональные теледебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Первые дебаты состоятся 29 сентября в Университете
Не следует сбрасывать со счетов и возможную активизацию в день голосования «молчаливых сторонников» Трампа — тех, кто обычно не соглашается участвовать в опросах, но при этом крайне озабочен волной беспорядков, прокатившихся в конце
От них вполне может зависеть исход голосования в ключевых штатах — Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.
В день голосования кандидат на пост президента для победы должен будет заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков, насчитывающей 538 членов. В соответствии с существующей с 1937 года традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.