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05:10 (мск), источник: Life.ru

В Лондоне испугались, что испытания России в космосе могут разрушить британскую GPS

Также обвинения прозвучали в адрес Китая.

Председатель Комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал министра обороны страны Бена Уоллеса разработать стратегию противодействия России из-за ее испытаний в космосе.

Политик считает, что подобные разработки могут затронуть британские спутники и повредить систему спутниковой навигации (GPS).

Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона. Потеря GPS может навредить навигации/
Тобиас Элвуд
(цитата по The Telegraph)
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В свою очередь, Уоллес помимо России обвинил и Китай.

— Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны совершенствуют свои возможности, — заявил глава британского Минобороны.

Министр отметил важность проводимого в стране обзора приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества, о котором было объявлено после выхода Великобритании из Евросоюза.

Напомним, ранее о российских испытаниях спутника-инспектора высказались главы космических служб США и Великобритании. В Вашингтоне и Лондоне заявили, что мирному использованию космоса грозит опасность.

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