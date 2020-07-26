05:10 (мск), источник: Life.ru
В Лондоне испугались, что испытания России в космосе могут разрушить британскую GPS
Также обвинения прозвучали в адрес Китая.
Председатель Комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал министра обороны страны Бена Уоллеса разработать стратегию противодействия России
Политик считает, что подобные разработки могут затронуть британские спутники и повредить систему спутниковой навигации (GPS).
Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона. Потеря GPS может навредить навигации/
В свою очередь, Уоллес помимо России обвинил и Китай.
— Россия не одинока. Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны совершенствуют свои возможности, — заявил глава британского Минобороны.
Министр отметил важность проводимого в стране обзора приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества, о котором было объявлено после выхода Великобритании из Евросоюза.
Напомним, ранее о российских испытаниях