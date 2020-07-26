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06:49 (мск), источник: ТАСС

Дегтярев считает, что суд над Фургалом должен быть открытым

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/ — Кроме того, врио главы Хабаровского края назвал разумными требования судить экс-губернатора в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что суд над бывшим руководителем края Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств, должен пройти в открытом режиме.

Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку (решениям суда по делу Фургала), но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать.
Михаил Дегтярев
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Он добавил, что считает разумными требования судить Фургала в Хабаровске.

«Требования хабаровчан разумны, его [решение о месте проведения суда] будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев», — добавил врио губернатора.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Дегтярев, как и Фургал, является членом ЛДПР. Он входит в Высший Совет этой партии и был членом президиума ее фракции в Госдуме.

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