Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 июляСоздание ФБР, денежная реформа в России, восстание на Кубе и другие события, которые произошли 26 июля в разные годы
Фоторепортажи
9Скончался Эннио Морриконе
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
11:55 (мск), источник: Российская газета

Путин заявил об уникальных преимуществах российского флота

Повышение боевых возможностей военно-морского флота России будет достигнуто за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, подводных беспилотников. Об этом заявил президент, принимая Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

«Более трех веков флот стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы», — отметил глава государства. «Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи», — оценил он. «В таком безупречном служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», — сказал президент.

Россия гордится выдающимися ратными победами великих соотечественников, в числе которых — открытие ледового континента — Антарктиды. В этом году отмечается 200-летие этого события. Россия навсегда обрела славу великой морской державы, отметил Владимир Путин.

В составе ВМФ — корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, уникальные образцы вооружения и спецтехники, перечислил Верховный главнокомандующий. И уровень оснащенности нашего флота постоянно растет, так, в этом году в его состав будут приняты 40 кораблей и судов.

Главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди, заявил Путин. «Служба на море не каждому по плечу: ее выбирают по призванию, по зову сердца… Она требует стального духа», — сказал он.

Глава государства уверен: «Наследники, внуки и правнуки моряков-победителей никогда не подведут Родину». И будут верны завету Нахимова: «мыслить прежде всего о славе России и родного флота».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Видеотрансляция: В Санкт-Петербурге проходит Главный парад ВМФ
За сутки в России подтверждено 5765 случаев COVID-19
Умерла автор статьи «Не могу поступаться принципами» Андреева
В США умер первый ведущий «Кто хочет стать миллионером?»
Уроженец Чечни одержал вторую за десять дней победу в UFC
Ураган «Ханна» обрушился на США (видео)
СМИ: африканец признался в поджоге собора Святых Петра и Павла
Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Главные признаки, что у вас в роду были дворяне
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Опубликованы фото редких танков (такого вы не видели) Машины смерти стали приносить пользу в мирное время
Авто
Как выглядит новая «Тойота» для России (фото) В Сети опубликовали патентные изображения модели
Кино
Английская дама с русской душой: Хелен Миррен — 75 26 июля отмечает день рождения самая, пожалуй, титулованная дама современного кинематографа — несравненная Хелен Миррен
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Ефремов уже почти при смерти
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ешьте эту специю, и рак вам не грозит
Популярные темы на «Детях»
Помощь свекрови 1292
90е и нищета в крупных городах. 821
Психология нищих 554
Знаменитости в одинаковых нарядах 445
Леди
Собчак показала редкий пикантный кадр с Богомоловым Фото произвело фурор в сети.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь