11:55 (мск), источник: Российская газета
Путин заявил об уникальных преимуществах российского флота
Повышение боевых возможностей
«Более трех веков флот стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы», — отметил глава государства. «Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав ВМФ достойно выполняет самые сложные задачи», — оценил он. «В таком безупречном служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», — сказал президент.
Россия гордится выдающимися ратными победами великих соотечественников, в числе которых — открытие ледового континента — Антарктиды. В этом году отмечается 200-летие этого события. Россия навсегда обрела славу великой морской державы, отметил Владимир Путин.
В составе ВМФ — корабли с высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подлодки, уникальные образцы вооружения и спецтехники, перечислил Верховный главнокомандующий. И уровень оснащенности нашего флота постоянно растет, так, в этом году в его состав будут приняты 40 кораблей и судов.
Главной силой отечественного флота всегда были и остаются люди, заявил Путин. «Служба на море не каждому по плечу: ее выбирают по призванию, по зову сердца… Она требует стального духа», — сказал он.
Глава государства уверен: «Наследники, внуки и правнуки