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13:11 (мск), источник: РИА Новости

В Севастополе прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Военно-морской парад и военно-спортивный праздник завершились в Севастополе, сейчас в городе проходят экскурсии на боевые корабли и проводится показ боевой техники, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, что День ВМФ для Севастополя — главный праздник, главнее, чем любые другие, потому что город и флот — единое целое. Сегодня мы присутствовали на потрясающем военно-спортивном празднике. Мы видим мощь, силу, современное вооружение, мы понимаем, что наш флот развивается как и наш город. От имени правительства Севастополя, от имени Черноморского флота — сегодня мне выпала такая честь — всех поздравляю с Днем ВМФ России», — сказал журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

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В воскресенье в первой парадной линии в Севастопольской бухте выстроились восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ России. Во второй линии почётное место в строю заняло старейшее на российском флоте действующее спасательное судно «Коммуна».

Военно-спортивный праздник начался с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем были показаны элементы боевой подготовки, такие как поиск и уничтожение минных заграждений, уничтожение подводных лодок, морской артиллерийский бой, огневое подавление противодесантной обороны условного противника, бой за высадку десанта, освобождение судна, захваченного террористами, а также спасение экипажа судна, потерпевшего бедствие.

После завершения парада и военно-спортивного праздника для жителей и гостей города-героя Севастополя организованы экскурсии на корабли ЧФ и выставка вооружения и военной техники, в том числе противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», бронетранспортеры БТР-82АМ, автомобили специального назначения «Тигр» и «Рысь» и другие образцы. Праздник завершится в Севастополе концертом и фейерверком над акваторией бухты.

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