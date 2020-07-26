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15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть в санкционный список США после того, как против него ввели ограничительные меры. Об этом он заявил в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто меня видит, говорят мне: “Если ты и твоя семья в [санкционном] списке [США], то мы тоже в этом списке”», — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что ни его самого, ни других чеченцев невозможно напугать санкциями. «Я прошу их, чтобы они каждый день тысячу санкций придумали против меня», — добавил руководитель республики.

20 июля Госдеп США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в черный список. Чеченского лидера обвиняют в нарушениях прав человека в республике: по словам госсекретаря Майка Помпео, он использовал пандемию COVID-19 для оправдания своих незаконных действий. Кадыров ответил фотографией с ручными пулеметами и назвал сотрудников Госдепа слабаками.

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