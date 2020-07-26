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15:26 (мск), источник: ТАСС

Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех

В стране ежедневно фиксируется более 1 тыс. случаев заражения.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 26.07
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Источник: AFP 2020

ПАРИЖ, 26 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран выразил обеспокоенность растущим числом новых случаев инфицирования коронавирусом и пообещал, что государство возместит расходы на соответствующие анализы для всех желающих. Интервью с министром было опубликовано в воскресном выпуске газеты Le Parisien.

«Пока что нельзя говорить о наступлении второй волны, но очевидно, что уже несколько дней количество положительных результатов анализов неуклонно растет, при этом последние 13 недель оно снижалось, — констатировал он. — В ходе массовых проверок мы отметили, что нынешние пациенты моложе, чем во время первой волны. Очень большое количество бессимптомных случаев, особенно в [столичном регионе] Иль-де-Франс».

На этом фоне глава Минздрава выразил солидарность с молодыми людьми, которые желают поскорее вернуться к обычной жизни и все чаще собираются большими компаниями, но призвал их к большей осторожности и соблюдению превентивных мер. «В эту субботу я подписал распоряжение, согласно которому любой человек может пройти полностью возмещаемый [страховкой] ПЦР-тест на коронавирус без предписания врача, не имея симптомов и без уважительной причины», — проинформировал он, призвав также использовать скачиваемое на добровольной основе приложение для смартфонов, оповещающее владельца о возможном контакте с человеком, у которого был выявлен коронавирус.

По словам Верана, сейчас результаты 80% тестов оглашаются в течение 36 часов, при этом отдельные случаи задержек связаны с возросшим количеством обращений граждан, которые желают отправиться за границу в летний период и вынуждены получать соответствующую справку перед полетом. Министр добавил, что сейчас во Франции количество проводимых еженедельно тестов приближается к 500 тыс., среди них 1−1,5% оказываются положительными.

Согласно последним данным, общее число подтвержденных с начала эпидемии случаев инфицирования превысило 180 тыс. На территории Франции ежедневно фиксируется более 1 тыс. случаев. С начала марта в стране умерли 30 192 инфицированных.

В середине июля президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что в стране наблюдаются признаки возвращения коронавируса, но власти, по его словам, подготовились к возможной второй волне. С 20 июля на территории Франции введено обязательное ношение масок во всех закрытых общественных местах — магазинах, административных учреждениях, банках, музеях. Штраф за нарушение этой меры составляет €135.

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