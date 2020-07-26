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16:43 (мск), источник: РБК

Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала.

Источник: РИА "Новости"

Трансляция встречи Дегтярева с митингующими шла на его странице в Instagram.

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. <…> Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — заявил он (цитата по ТАСС).

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По словам Дегтярева, сейчас Хабаровский край не может оставаться без руководителя, поэтому он указом президента Владимира Путина был назначен на должность главы региона, чтобы «замечательное здание (правительство края) функционировало, все работало, бюджет тратился на социальные нужды».

«Я к людям выйду. <…> Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал Дегтярев в присутствии нескольких десятков человек возле входа в здание правительства региона. Он добавил, что формат встреч с жителями Хабаровского края будет определен чуть позже.

Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ. Губернатора после этого доставили в Москву. Источники РБК, знакомые с материалами расследования, сообщили, что Фургала подозревают в причастности к убийству его бывшего делового партнера Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. Собеседники РБК заявили, что показания на Фургала дал еще один его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный по этому делу в прошлом году, а сейчас находящийся в СИЗО «Лефортово».

Фургал своей вины не признает. 20 июля Владимир Путин отправил губернатора в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». На его место тогда же был назначен член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Акции протеста в поддержку Фургала начались 11 июля. Тогда на улицы вышли, по разным данным, от 10 тыс. до 35 тыс. человек. Наиболее масштабная акция прошла в субботу, 18 июля. Власти отчитались, что в ней участвовали 10 тыс. человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тыс. человек.

Накануне, 25 июля в Хабаровске провели очередную акцию в поддержку Фургала. Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку. «Маршрут сейчас прорабатывается: или северные районы мы облетим, или восточные. Очень хочу пообщаться с людьми именно в глубинке, посмотреть, как осуществляется северный завоз», — говорил Дегтярев.

Врио губернатора, комментируя протесты, заявлял, что к их организации причастны иностранные граждане, прилетевшие в регион, чтобы «раскачать ситуацию». При этом он отмечал, что завидует протестующим, выходящим на акции в поддержку Фургала, так как у них есть свободное время.

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