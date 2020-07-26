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17:47 (мск), источник: РИА Новости

США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики еще один триллион долларов, подтвердил министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.

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Источник: AP 2020

«Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — сказал Мнучин.

По его словам, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям.

Пакет должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп. Демократы, контролирующие палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше ресурсов.

Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов.

Штаты США начали «открытие» после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более четырех миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.

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