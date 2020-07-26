США планируют выделить на поддержку экономики еще триллион долларов

«Внутри пакета на 1 триллион долларов есть наиболее приоритетные и срочные вещи», — сказал Мнучин.
По его словам, пакет включает новые прямые выплаты американским семьям.
Пакет должен принять конгресс и подписать президент Дональд Трамп. Демократы, контролирующие палату представителей, заявляют, что предложенных средств недостаточно, и требуется значительно больше ресурсов.
Весной конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов.
Штаты США начали «открытие» после карантина в мае, но к концу июля ситуация с коронавирусом серьезно ухудшилась, число случаев значительно превзошло первый пик эпидемии. В США уже более четырех миллионов подтвержденных случаев, более 145 тысяч человек скончались.