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18:28 (мск), источник: Ведомости

Президенты России и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский обсудили выполнение договоренностей о перемирии в Донбассе, достигнутых во время Нормандского саммита в декабре 2019 г., сообщили пресс-службы Кремля и офиса президента Украины. Телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялся по инициативе украинской стороны, утверждают в пресс-службе Кремля.

Источник: AP 2020

Собеседники приветствовали достижение 22 июля на заседании минской Контактной группы договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 г. Президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

При этом Путин подверг критике принятое Верховной Радой 15 июля постановление об организации местных выборов осенью, которое, по мнению российской стороны, игнорирует минские соглашение. Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.

Соглашение 22 июля предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.

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