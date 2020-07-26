Президенты России и Украины обсудили выполнение перемирия в Донбассе

Собеседники приветствовали достижение 22 июля на заседании минской Контактной группы договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 г. Президент России поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
При этом Путин подверг критике принятое Верховной Радой 15 июля постановление об организации местных выборов осенью, которое, по мнению российской стороны, игнорирует минские соглашение. Также была обсуждена ситуация, сложившаяся в связи с пандемией коронавируса.
Соглашение 22 июля предусматривает полный отказ от любых военных действий, включая разведпоиски, засылку диверсионно-разведывательных групп и снайперскую войну.