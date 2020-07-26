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22:42 (мск), источник: Интерфакс

Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США в отношении себя, поскольку он преуспел в борьбе с международным терроризмом, в отличие от американцев.

Источник: РИА "Новости"
Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!
Рамзан Кадыров
цитата по т/к «Россия 1» (ВГТРК)

Он отметил, что в то же время США не могут справиться с терроризмом на Ближнем Востоке.

«Не может Америка ничего сделать, а мы благодаря президенту Владимиру Путину навели порядок, мирно живем, развиваемся. 1,5 млн населения спокойно живет, и чувствуем себя как дома. В Афганистане, Ливии каждый день убивают людей под их (США — ИФ) руководством, Сирия, Ирак. Кто хозяин всего этого?» — добавил глава Чечни.

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Ранее Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в «черный список», в который он был внесен государственным департаментом США.

В минувший понедельник государственный департамент США внес Кадырова в «черный список», обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство «располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства».

Между тем Кадыров отметил, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

Мы, наоборот, должны гордиться. Значит, нас знают. Нас в политике ставят на мировой уровень. В глобальных вопросах наше имя имеет значение.
Рамзан Кадыров

Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

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 Кадыров заявил, что чеченцев не напугать никакими санкциями
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