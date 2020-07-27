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07:36 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Наш американский Байдушка

Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США.

Источник: AP 2020

До намеченных на 3 ноября президентских выборов в США остается чуть больше трех месяцев, и их исход, кажется, становится все более непредсказуемым. Если еще несколько месяцев назад опросы общественного мнения однозначно показывали, что у действующего президента республиканца Дональда Трампа нет достойного соперника, то с июня Джозеф Байден, гарантировавший себе право на президентскую номинацию от Демократической партии, стабильно опережает его по популярности. В последние недели преимущество Байдена достигло внушительного показателя 8,6%. И хотя это еще отнюдь не означает, что в ноябре у США появится новый президент, «Ъ» решил разобраться, чем может обернуться для России потенциальная победа Джозефа Байдена. Выводы оказались неутешительными.

77-летний Джозеф Байден по популярности опережает 74-летнего Дональда Трампа согласно всем последним опросам. Разрыв между ними составляет, по разным данным, от 8% до 15%. Еще совсем недавно вероятность такого расклада казалась минимальной, поскольку Джозеф Байден вырвался в лидеры гонки от демократов во многом от безысходности.

Ни одному другому демократу не удалось консолидировать вокруг себя достаточное количество сторонников, в итоге право на номинацию обеспечил себе человек, вызывающий наименьшее раздражение.

К тому же кампания бывшего вице-президента, заранее идущего лишь на один срок, по сути, строится вокруг идеи «назад, к прекрасным временам президентства Барака Обамы», что вызывает отклик у многих избирателей, так и не смирившихся с победой Дональда Трампа. Последнего же во многом подкосили неумелые действия по противодействию распространению коронавируса — страна стала крупнейшим очагом заболевания — и невнятная позиция по отношению к движению за права чернокожего населения.

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Опыт прошлых выборов в США показывает, что социология обманчива и быть уверенным в чьей-либо победе заранее нельзя, однако «Ъ» решил проанализировать возможные плюсы и минусы для России от прихода к власти Джозефа Байдена. Сам он недавно заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет, чтобы он победил. «У меня было несколько очень откровенных и прямых разговоров с президентом Путиным, когда я был вице-президентом и до этого. Думаю, одна из причин, по которой, как мне кажется, он не хочет, чтобы я стал президентом, — он знает, что будут еще такие прямые разговоры», — сказал Джозеф Байден.

Разговоры с тогдашним вице-президентом в Москве, действительно, мало кому пришлись по душе. По словам нескольких собеседников «Ъ» в госструктурах РФ, наибольшее раздражение вызвал визит Джозефа Байдена в Россию в марте 2011 года.

Высокопоставленный гость тогда в ходе встречи с российскими оппозиционерами в Спасо-хаусе — резиденции американского посла в Москве — открыто сказал, что Владимиру Путину не стоит идти на третий президентский срок.

«Не знаю, имеет ли он это сейчас в виду под “откровенными и прямыми разговорами”, но российской стороной это было воспринято как неприкрытое и беспардонное вмешательство во внутренние дела нашей страны. Такого себе ни до, ни после него никто не позволял», — сказал один из источников «Ъ». Другой выразил мнение, что «ничего хорошего» России избрание Джозефа Байдена не принесет. «Ну, разве что он Договор о СНВ продлит, а так будет как сейчас, только еще и с идеологическим наскоком», — уверен чиновник.

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В том, что отношения с Россией при нем лучше не станут, уверен и сам Джозеф Байден, по крайней мере он неоднократно давал понять это во время предвыборных выступлений. Так, недавно он заявил, что спецслужбы США уже предупредили его: российские власти попытаются вмешаться в ноябрьские выборы, чтобы подорвать их легитимность. По словам Джозефа Байдена, если он станет президентом, Москве за такие действия придется «заплатить серьезную цену». Кроме того, он пообещал добиваться ограничения импорта товаров из Китая и РФ в США и другие страны НАТО, а также противодействовать росту влияния России в Европе и других регионах.

По российским делам Джозефа Байдена уже много лет консультирует один из самых критически настроенных по отношению к Москве экспертов в Вашингтоне — Майкл Карпентер (в период вице-президентства Байдена он был его советником по внешней политике, а ранее заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии). О том, какой экспертизы можно от него ожидать, говорит, например, его прогноз действий России на 2019 год. Майкл Карпентер предсказал, что Россия вторгнется вглубь территории Украины, чтобы создать сухопутную связь с Крымом, разогреет конфликт в Нагорном Карабахе, если власти Армении не выполнят все ее условия, будет требовать от Белоруссии создания на ее территории российской военной базы, а иначе «аншлюс» — и еще семь «прогнозов» в таком же духе.

В 2018 году Джозеф Байден и Майкл Карпентер опубликовали в журнале Foreign Affairs совместную статью-манифест «Как противостоять Кремлю».

По мнению авторов, Дональд Трамп недостаточно серьезно относится к исходящей от России угрозе, что позволяет Москве легко воплощать свои зловещие планы по захвату мира.

Стремясь занять Овальный кабинет, Джозеф Байден надеется исправить эту и другие ошибки действующего президента.

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Ужесточения политики по отношению к России ждут от Джозефа Байдена и многие его сторонники в Вашингтоне. Там почему-то принято называть Дональда Трампа «пророссийским президентом» и «марионеткой Кремля», притом что он не сделал для Москвы фактически ничего хорошего. Показательный пример такого отношения — опубликованная на днях колонка штатного автора The Washington Post Дженнифер Рубин под названием «Джо Байден положил бы конец политике Трампа, ставящего Путина на первое место».

«Ъ» разобрался, какой может быть политика США на российском направлении при президенте Джозефе Байдене.

Контроль над вооружениями: надежда есть

Контроль над вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения — это, пожалуй, единственная сфера, где от Джозефа Байдена можно ожидать выгодных для России подвижек.

Прежде всего это касается российско-американского Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договор о СНВ), которому Дональд Трамп, судя по всему, просто намерен дать истечь в феврале 2021 года, вместо того чтобы, как предлагает Москва, продлить его еще на пять лет.
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Действующий глава Белого дома сделал условием продления договора вовлечение в контроль над вооружениями Китая. Однако перспективы многосторонних договоренностей в этой сфере пока не просматриваются и за полгода вряд ли появятся.

Джозеф Байден уже пообещал продлить Договор о СНВ в случае своего избрания. Вопрос в том, как это сделать за две недели между датой инаугурации нового президента США (она назначена на 20 января 2021 года) и окончанием срока действия договора (5 февраля). Российские официальные лица ранее неоднократно предупреждали, что Москве нужно время на внутригосударственные формальности, связанные с продлением такого соглашения. Антон Хлопков и Анастасия Шаврова из Центра энергетики и безопасности в статье для «России в глобальной политике» объясняют, что при максимальном ускорении всех процедур это займет полтора месяца.

Чтобы договор не утратил силу, сторонам, по словам экспертов, надо будет оперативно согласовать документ о его продлении и обязательно включить в него положение о временном применении.

С другими соглашениями сложнее. Так, даже избрание Джозефа Байдена не помешает Дональду Трампу 22 ноября вывести США из Договора по открытому небу.

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Это соглашение позволяет 34 его странам-членам, среди которых США и Россия, осуществлять разведывательные полеты над территорией друг друга с целью укрепления транспарентности и взаимного доверия. 22 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из этого договора, обосновав это решение тем, что договором злоупотребляет Россия. Решение вступит в силу в конце ноября. Если Джозеф Байден захочет вернуть США в договор, ему придется обращаться в специальную консультативную комиссию. С учетом того, что и среди демократов есть те, кто сомневается в преимуществах этого договора для США, автоматизма в этом вопросе ожидать не стоит.

Точно не стоит ожидать возвращения сторон к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в прошлом году. Эту главу можно считать закрытой, но администрация Джозефа Байдена гипотетически может проявить больше готовности к заключению договоренностей (возможно, политических) о неразмещении соответствующих вооружений в тех или иных регионах.

Что касается нераспространения ядерного оружия, то в штабе Джозефа Байдена дали понять, что он готов рассмотреть вопрос о возвращении США в иранскую ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД, из которого Дональд Трамп вышел в 2018 году).

Однако сделать это будет непросто. Во-первых, потому что за остающиеся полгода нынешняя администрация может добиться того, что от сделки ничего не останется. А во-вторых, потому что Иран может выдвинуть США условия, на которые те не согласятся.

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Так, в недавнем интервью «Ъ» посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что, по оценкам Тегерана, выход Вашингтона из сделки обошелся иранской стороне как минимум в $200 млрд, и дал понять, что американцы должны компенсировать эти потери, если захотят вернуться в СВПД.

Что касается возможности размещения американского ядерного оружия в Польше наряду с переброской туда части контингента США из Германии, то эти планы советники Джозефа Байдена уже обещали пересмотреть. В целом же его администрация явно будет стараться возместить ущерб, нанесенный евроатлантическим отношениям Дональдом Трампом. Джозеф Байден не будет ультимативно требовать от европейских союзников повышения их расходов на оборону, грозясь покинуть НАТО.

России же укрепление отношений внутри альянса невыгодно, ведь Дональд Трамп недавно открыто признал, что главная цель существования НАТО — это противодействие Москве.

Пока члены альянса занимаются внутренними разборками, на реализацию этой задачи у них остается меньше времени и сил. Наоборот, преодоление нынешнего раскола, во многом вызванного действиями Дональда Трампа, не сулит Москве ничего хорошего. Это, в частности, касается политики альянса на украинском направлении, которое в последнее время отошло на второй план.

Санкции: два плохих сценария

Дональд Трамп любит повторять: вопреки тому, что его обвиняют в излишних симпатиях к России и чуть ли не сговоре с Кремлем, именно он ввел в отношении Москвы самые жесткие санкции. Это не так: при его предшественнике демократе Бараке Обаме в санкционные списки было внесено больше российских физических и юридических лиц.

Кроме того, именно Барак Обама нанес по Москве один из наиболее чувствительных ударов, арестовав российскую дипломатическую собственность в ряде городов США и выслав из страны десятки дипломатов РФ.
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Впрочем, Дональд Трамп стремительными темпами нагоняет своего предшественника: только за последнюю неделю США ввели санкции в отношении чеченского лидера Рамзана Кадырова, внесли в черный список пять компаний, якобы связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным, и потребовали от европейских кредиторов «Северного потока-2» выйти из проекта, угрожая ввести против них рестриктивные меры задним числом.

Ожидать, что Джозеф Байден решит кардинально пересмотреть политику на этом направлении, не стоит. По словам программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, Москву ждет один из двух сценариев: либо умеренно негативный, либо радикально негативный. При этом фактор личности президента США на развитие событий по тому или иному сценарию влиять будет лишь косвенно.

Куда большую роль будет играть сам факт проведения выборов. Попытки «вмешательства» в них России для американского истеблишмента уже являются аксиомой, а потому в Конгрессе может быть поставлен вопрос о новых санкциях против Москвы, причем для этого необязательно в выборы вмешиваться.
Иван Тимофеев
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Умеренно негативный сценарий, по его словам, возможен в случае отсутствия нового «кризиса вмешательства» и сохранения статус-кво по ключевым направлениям отношений двух стран. «Особенно тех, которые являются непосредственными причинами санкций. Среди них ситуация на Украине и обстановка в Сирии. Важно также отсутствие новых кризисов, подобных “делу Скрипалей”. В этом случае даже победа Байдена сама по себе к резкой эскалации не приведет, — говорит эксперт.— Да, демократы критикуют Трампа за мягкость в отношении России. Но по факту действующая администрация санкции использует широко и не переходит грань только там, где это может навредить самой Америке. Поэтому в ситуации статус-кво появление в Овальном кабинете Джозефа Байдена мало что изменит».

Чего, по прогнозу Ивана Тимофеева, точно не произойдет после выборов — так это смягчения санкций и нормализации отношений. В то же время он не исключает, что на отдельных направлениях все же может появиться узкое пространство для маневра.

«Например, Джозеф Байден может быть в меньшей степени настроен давить на Евросоюз. Возможно, он мог бы закрыть глаза на “Северный поток-2”, а Госдепартамент вернуть исключения по проекту. Но, скорее всего, Конгресс успеет одобрить новые ограничения по “Северному потоку-2” еще до выборов, а Дональд Трамп их с удовольствием подпишет», — прогнозирует собеседник «Ъ».

Причиной ужесточения антироссийских санкций в случае победы Джозефа Байдена может стать традиционная приверженность президентов от Демократической партии продвижению демократии, прав человека и либеральных ценностей.

Оппонент Дональда Трампа уже заявил о намерении вскоре после своей победы созвать «созвать глобальный саммит за демократию, восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира».

Среди стран, угрожающих целям этого мероприятия, Джозеф Байден назвал Китай и Россию.

Ближний Восток: воля и ее отсутствие

Ближний Восток — традиционная арена противостояния великих держав и живого интереса сначала Советского Союза, а затем и России. Как пояснил «Ъ» доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Максим Сучков, Дональд Трамп сумел уловить «синдром усталости» Америки от Ближнего Востока и конвертировать его в намерение переосмыслить вовлеченность США в Ближневосточный регион.

С этой целью он сузил количество первостепенных интересов Америки в регионе до трех:

  1. разгром «Исламского государства» (запрещено в РФ);
  2. сдерживание Ирана;
  3. помощь Израилю в «закрытии вопроса» с палестинцами.

С первыми двумя американцы справляются в целом неплохо, с третьим — чуть сложнее.

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Сирийское направление обнажило принципиальную дилемму дальнейшего позиционирования США в мире и будущий характер американской политики. По словам Сучкова, сторонникам варианта «остаться в Сирии» залогом успеха в международных отношениях видится силовое доминирование в региональных конфликтах, присутствие «на земле». Такой подход, по их убеждению, делает принципиально невозможным победу геополитических противников Америки, включая Россию. Но трамповская концепция «Америка прежде всего» предполагает сокращение политических и финансовых вложений там, где окупаемость неочевидна, и концентрацию усилий и ресурсов там, где отдача наступит быстрее.

«Ревизия американского присутствия на Ближнем Востоке — двухпартийная тема. Фактически этот процесс начался при второй администрации Джорджа Буша-младшего, набрал “критическую массу” при Бараке Обаме и был доведен до гротеска Дональдом Трампом», — пояснил Максим Сучков.

Администрация президента Байдена продолжит поиск идеальной формулы «достаточного вовлечения» Америки в Ближневосточный регион, где при снижении союзнических обязательств и оптимизации военного присутствия на Ближнем Востоке США могли бы сохранить политическое влияние, необходимое для реализации своих интересов.
Максим Сучков
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По его словам, с этой целью команда Джозефа Байдена, скорее всего, попытается вернуться (в старую, новую или обновленную действующую) сделку по Ирану, приложит усилия к замирению с Турцией, ее отходу от партнерства с РФ и «возврату» в лоно евроатлантизма и будет искать новые рычаги воздействия на политику союзников, прежде всего Саудовской Аравии, но также и Израиля, чтобы те не провоцировали новые авантюры, которые бы потребовали от США активного вмешательства.

Китай: договариваться не договариваться

Больших перемен в американо-китайских отношениях при Джозефе Байдене не предвидится.

Борьбу с Китаем и его растущим влиянием Дональд Трамп провозгласил одной из основных целей своего первого президентского срока: в последние месяцы он и члены его администрации все больше критикуют КНР и за ситуацию с коронавирусом, и за притеснение мусульман-уйгуров, и за использование компании Huawei для шпионажа. Накануне США пошли на беспрецедентный шаг и закрыли консульство КНР в Хьюстоне, сославшись на угрозу интеллектуальной собственности.

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Как сообщил в беседе с «Ъ» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Игорь Денисов, в Пекине полагают, что победа демократов вряд ли откроет окно стратегических возможностей для кардинального улучшения отношений двух стран — разница в подходе к Китаю между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом видна лишь на уровне персонального стиля и на тактическом уровне.

«Китайское руководство исходит из того, что конфликт двух стран уже носит глубокий характер, затрагивает не только экономику, но и военную область и идеологию», — пояснил собеседник «Ъ».

В то же время там уверены, что, несмотря на нарастание внутреннего хаоса и урон глобальному моральному лидерству Вашингтона, нельзя говорить, что во время президентства Трампа Китай уже получил огромную фору, Америка отброшена окончательно с позиции единственной сверхдержавы и что страны уже окончательно вступили в новую холодную войну.
Игорь Денисов
старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России

По мнению Игоря Денисова, напряженность в отношениях при Джозефе Байдене непременно спадет. От опытного политика из истеблишмента, склонного к продуманным и рациональным решениям, ждут большей предсказуемости. Денисов полагает, что вероятно перемирие даже на таком поле противоборства, как высокие технологии, а из-за того, что Джозеф Байден не так зациклен на торгово-экономической сфере и заключении «сделок», может в целом расшириться повестка взаимодействия.

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Американоцентричным альянсам — особенно в том случае, если они строятся на сдерживании Китая, — Пекину также придется давать ответ. По мнению китаиста, одним из таких ответов станут усиление внешней экономической открытости, внимание Китая к многосторонним структурам, в том числе и к взаимодействию с США на этих площадках. «Здесь России не стоит упускать возможности и надо внимательно следить за этим взаимодействием, не отстраняясь от борьбы тигров, поскольку результатом может быть создание новых норм. При этом китайско-российскую повестку не стоит излишне политизировать, необходимо, усиливая прагматичную основу добрососедских отношений, по-прежнему воздерживаться от формального военного альянса», — резюмировал Денисов.

Старший научный сотрудник ИДВ РАН Василий Кашин в беседе с «Ъ» отметил, что условный «возврат к 2016 году» в отношениях двух стран невозможен: между Китаем и США произошло уже много неприятных инцидентов, среди которых центральное место занимает торговая война — событие, которое еще пять лет назад считали немыслимым.

Кроме того, COVID-19 привел к резкому ухудшению отношения к КНР в американском обществе, превратив Китай в тему американской внутренней политики.
Василий Кашин

«Таким образом, от администрации Джозефа Байдена можно ожидать более скоординированной и предсказуемой стратегии давления на Китай, в которой большее внимание будет уделяться “тонким” инструментам экономической политики и дипломатии и меньшее — тарифным войнам и военным мерам», — сообщил Василий Кашин.

Алексей Наумов, Елена Черненко

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