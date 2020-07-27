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03:30 (мск), источник: РИА Новости

В Германии выступили против возвращения России в G7

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Германия выступает против возвращения России к формату «Большой семерки», заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью Rheinische Post.

Источник: Reuters

Дипломат подчеркнул, что причиной исключения Москвы из этого формата стало воссоединение страны с Крымом, а также ситуация на Украине.

Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России.
Хайко Маас

Он также не согласился с предложением президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 четыре страны — Россию, Индию, Республику Корею и Австралию. По словам министра, устраивающий Берлин формат заключается именно в клубе семи стран или двадцати, но не одиннадцати или двенадцати.

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Также Маас высоко оценил опыт российского коллеги Сергея Лаврова. Он добавил, что глава российской дипломатии последовательно отстаивает интересы своей страны, однако с ним всегда возможно «найти решение».

«Группа семи» («Большая семерка», G7) — это объединение семи экономически развитых стран: США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи и собрались в Брюсселе всемером.

О возможном возобновлении формата «Большой восьмерки» говорил в августе Трамп. Тогда он заявил, что намерен пригласить Владимира Путина на саммит G7, который в 2020 году пройдет в США.

Путин, со своей стороны, отметил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата «Большой восьмерки», но для нее это не самоцель.

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