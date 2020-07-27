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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду

ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае официально закрыли генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД республики.

Источник: Reuters

После этого представители местных властей вошли на территорию учреждения через главные ворота и «приняли его в свое ведение».

Американскую дипмиссию в Чэнду открыли в 1985 году, она отвечала за юго-запад страны, в том числе за провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Двадцать первого июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали «решительные ответные шаги».

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На следующий день МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинул конкретные требования» к консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии.

роме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.

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