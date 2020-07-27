09:06 (мск), источник: РИА Новости
Китайские власти закрыли генконсульство США в Чэнду
ПЕКИН, 27 июл — РИА Новости. В Китае официально закрыли генконсульство США в Чэнду, сообщил МИД республики.
После этого представители местных властей вошли на территорию учреждения через главные ворота и «приняли его в свое ведение».
Американскую дипмиссию в Чэнду открыли в 1985 году, она отвечала за
Двадцать первого июля Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали «решительные ответные шаги».
На следующий день МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности Генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинул конкретные требования» к консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».
Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.
Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии.
роме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.