В Кремле ответили на вопрос о «ручном управлении» ситуацией в Хабаровске

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава региона занят неотложными делами, в частности, подготовкой края к зиме. Вместе с тем он посчитал преждевременным оценивать работу Дегтярева, так как прошла всего неделя.
«Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что ситуация в Хабаровском крае «успокаивается».
Накануне Дегтярев вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Он заявил, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия.
Политик заверил, что партия ЛДПР помогает обвиняемому, а Москва услышала позицию протестующих. Вместе с тем Дегтярев призвал граждан не проводить митинги в период эпидемии коронавируса в стране, так как участники акций рискуют заболеть.
Митинги в регионе проходят с 11 июля. Они собирают от ста до несколько тысяч человек, на самом массовом митинге было около 12 тысяч участников.
Бывшего губернатора задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств в 2004—2005 годах. СК заявил о неопровержимых доказательствах вины чиновника, сам Фургал вину не признает. Позднее его арестовали на два месяца. Если суд успеет вынести политику приговор до конца года, то ему грозит пожизненный срок.