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17:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол США в Южной Корее сбрил усы, которые напоминали корейцам о японской колонизации

Посол США в Южной Корее Гарри Харрис-младший сбрил усы после того, как политики и представители южнокорейской общественности раскритиковали их из-за ассоциации с усами, которые носили японские военные и чиновники во время колонизации Кореи. Сам Харрис-младший заявил, что сбрил усы из-за летней жары и необходимости при этом носить медицинскую маску.

Источник: U.S. Embassy Seoul

Харриса-младшего неоднократно критиковали в южнокорейских СМИ, в том числе после его высказываний о том, что стране нужно больше денег тратить на собственную армию, а также изменить подход к своим отношениям с Северной Кореей. Еще в декабре прошлого года газета The Korea Times написала, что усы Гарри Харриса-младшего «ассоциируются с образом США последнего времени, неуважительным и даже насильственным в отношении Кореи». Посол — американец японского происхождения (его мать — японка, а отец — американец) и адмирал ВМС США в отставке — тогда заявил, что сбреет усы, только если кто-либо убедит его в том, что они вредят американо-корейским отношениям.

С тех пор в Южной Корее неоднократно критиковали усы Харриса-младшего: в числе прочего говорилось, что они похожи на усы многих японских генерал-губернаторов Кореи и что это вызывает болезненные воспоминания о колониальной эпохе 1910−1945 годов.

Правда, некоторые эксперты уже заявили, что усы в таком стиле носили не только японские чиновники, но и многие деятели того времени в целом, например глава партии Гоминьдан и президент Китайской Республики Чан Кайши.

Яна Рождественская

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