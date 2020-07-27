Посол США в Южной Корее сбрил усы, которые напоминали корейцам о японской колонизации

Харриса-младшего неоднократно критиковали в южнокорейских СМИ, в том числе после его высказываний о том, что стране нужно больше денег тратить на собственную армию, а также изменить подход к своим отношениям с Северной Кореей. Еще в декабре прошлого года газета The Korea Times написала, что усы Гарри Харриса-младшего «ассоциируются с образом США последнего времени, неуважительным и даже насильственным в отношении Кореи». Посол — американец японского происхождения (его мать — японка, а отец — американец) и адмирал ВМС США в отставке — тогда заявил, что сбреет усы, только если кто-либо убедит его в том, что они вредят американо-корейским отношениям.
С тех пор в Южной Корее неоднократно критиковали усы Харриса-младшего: в числе прочего говорилось, что они похожи на усы многих японских генерал-губернаторов Кореи и что это вызывает болезненные воспоминания о колониальной эпохе 1910−1945 годов.
Правда, некоторые эксперты уже заявили, что усы в таком стиле носили не только японские чиновники, но и многие деятели того времени в целом, например глава партии Гоминьдан и президент Китайской Республики Чан Кайши.