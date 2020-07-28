Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 28 июляПервый волейбольный матч, начало фестиваля молодежи и студентов, похороны Владимира Высоцкого и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Звездный мир: как СССР и США встретились в космосе
16Как выглядят самые смешные снимки животных
00:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин обсудил с Эрдоганом армяно-азербайджанский конфликт

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Лидеры затронули двусторонние отношения и борьбу с коронавирусом — в частности, возобновление с 1 августа регулярных авиарейсов между двумя странами. Путин также поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщается на сайте Кремля.

Источник: Reuters

«Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», — говорится в сообщении.

Также двумя лидерами была отмечена «безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана».

12 июля на границе между армянским Тавушем и азербайджанским Товузом начались боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в военных провокациях. Есть погибшие и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Сегодня, 27 июля, стало известно о смерти контрактника из Армении. Также сегодня Минобороны Азербайджана объявило о совместных с Турцией учениях с 29 июля по 10 августа.

Кроме того, в беседе политики дали положительную оценку сотрудничеству Москвы и Анкары в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, которое позволило частично возобновить с 1 августа регулярное авиасообщения между рядом российских и турецких городов. Напомним, правительство РФ объявило о принятом решении 24 июля. Спустя несколько дней после заявления о возобновлении авиасообщения и начала массовых продаж туров Турция снова стала лидером туристических бронирований, вытеснив российские курорты на второе место.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Чем обернется для России победа Джо Байдена на выборах в США
В российской власти произошла крупная отставка
У арестованного Ивана Сафронова заподозрили коронавирус
В России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Доля Анатолии: билеты в Турцию подорожали на 30-42%
Тимати основал новую компанию за 5 дней до ухода из Black Star
В Москве затопило дороги и подземные переходы (фото, видео)
Врач: китайские власти скрыли масштаб вспышки коронавируса
Просроченные аппараты ИВЛ привели к арестам
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Россияне скупают неочевидные гаджеты За несколько месяцев дома всем резко захотелось заняться спортом
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 209
Про выбор работы 164
А кто что слышал про Танзанию? 119
Это керосинка, или керогаз? 67
Кино
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ» Звезды поздравили всех, кто окончил школу в 2020 году
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Главные признаки, что у вас в роду были дворяне
Дочь Пугачевой получит роскошное жилье Моисеева
Не забыли эту актрису? А вот какая она сегодня
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Леди
Рыжему из «Иванушек» – 50! Как он выглядит и чем занимается 26 июля исполняется 50 лет Андрею Григорьеву-Аполлонову. Большинству россиян он известен, как рыжий певец группы «Иванушки International».
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь