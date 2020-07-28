Путин обсудил с Эрдоганом армяно-азербайджанский конфликт

«Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях стабилизации в регионе», — говорится в сообщении.
Также двумя лидерами была отмечена «безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана».
12 июля на границе между армянским Тавушем и азербайджанским Товузом начались боевые действия. Стороны обвиняют друг друга в военных провокациях. Есть погибшие и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана. Сегодня, 27 июля, стало известно о смерти контрактника из Армении. Также сегодня Минобороны Азербайджана объявило о совместных с Турцией учениях с 29 июля по 10 августа.
Кроме того, в беседе политики дали положительную оценку сотрудничеству Москвы и Анкары в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, которое позволило частично возобновить с 1 августа регулярное авиасообщения между рядом российских и турецких городов. Напомним, правительство РФ объявило о принятом решении 24 июля. Спустя несколько дней после заявления о возобновлении авиасообщения и начала массовых продаж туров Турция снова стала лидером туристических бронирований, вытеснив российские курорты на второе место.