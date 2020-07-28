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02:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп назвал «очень продуктивным» недавний разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 23 июля. Он назвал его «очень продуктивным».

Источник: AP 2020

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли информация о том, что Москва якобы предлагала сторонникам движением «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство американцев.

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«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем», — сказал Дональд Трамп на вопрос одного из журналистов. «Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно», — добавил президент (цитата по ТАСС).

Как сообщал Кремль, президенты обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, возможную встречу лидеров государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН и иранскую ядерную программу.

О возможном сговоре России и талибов в июне заявила газета The New York Times (NYT). Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты выдумали эту информацию. По его мнению, эта информация была направлена против него и Республиканской партии. Российский МИД назвал публикацию фейком. В Кремле также заявили, что эта информация ложная. Причастность к сговору отрицал и «Талибан».

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