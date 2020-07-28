Трамп назвал «очень продуктивным» недавний разговор с Путиным

При этом Трамп не стал отвечать на вопрос о том, обсуждалась ли информация о том, что Москва якобы предлагала сторонникам движением «Талибан» (запрещено в РФ) вознаграждение за убийство американцев.
«Мы не говорим о том, что мы обсуждаем», — сказал Дональд Трамп на вопрос одного из журналистов. «Но у нас было много обсуждений. Я думаю, это было очень продуктивно», — добавил президент (цитата по ТАСС).
Как сообщал Кремль, президенты обсудили проблемы стратегической стабильности и контроля над вооружениями, возможную встречу лидеров государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН и иранскую ядерную программу.
О возможном сговоре России и талибов в июне заявила газета The New York Times (NYT). Президент США Дональд Трамп заявил, что журналисты выдумали эту информацию. По его мнению, эта информация была направлена против него и Республиканской партии. Российский МИД назвал публикацию фейком. В Кремле также заявили, что эта информация ложная. Причастность к сговору отрицал и «Талибан».