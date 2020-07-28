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05:07 (мск), источник: Интерфакс

Лидер КНДР объяснил разработку ядерного оружия давлением империалистов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

Источник: AP 2020

«Сейчас мы способны защитить себя от любой формы давления высокой интенсивности и военных угроз со стороны империалистических и враждебных сил», — цитирует ЦТАК выступление Ким Чен Ына на Общереспубликанском слете ветеранов, посвященном 67-летию со дня окончания Корейской войны.

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Он заверил, что северокорейское ядерное сдерживание направленно на самозащиту, отметив, что ожесточенная борьба с врагами продолжается со времен Корейской войны и что давление со стороны империалистов также возросло. По словам Ким Чен Ына, это давление вынудило Северную Корею разрабатывать свое ядерное оружие, которое теперь помогает стране защитить себя от внешних угроз.

Речь Ким Чен Ына прозвучала на фоне застопорившихся переговоров между США и КНДР о денуклеаризации.

Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике со времени неудачного исхода состоявшегося в феврале 2019 года в Ханое второго саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Трампом — тогда стороны по итогам встречи не подписали никаких соглашений.

Корейская война (1950−1953 гг.), длившаяся три года, закончилась перемирием, подписанным 27 июля 1953 года, что технически оставило Южную и Северную Корею в состоянии войны.

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