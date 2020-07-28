Дегтярев объяснил отказ выйти к протестующим работой

«Его (Сергея Фургала.—"Ъ») задержание повергло меня в шок, резануло по сердцу, я желаю ему удачи, но по УПК, уголовно-процессуальному кодексу не могу ничего комментировать… Могу максимум сказать, и вчера сказал народу: открытый суд — это очень разумное требование", — заявил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi, музыканту Сергею Шнурову.
На вопрос о том, почему он не выходил к протестующим, Михаил Дегтярев ответил: «Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать… Какие митинги? Какие выходы? Все сделал — стол чистый».
Дегтярев также извинился перед жителями Хабаровского края за свои высказывания в Instagram, если они кого-то обидели. «Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе — я прошу прощения у всех хабаровчан», — сказал он.
Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края перевезли в Москву и арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004—2005 годах. В Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку Фургала. Жители заявили, что отстаивают свой выбор, и если бывший губернатор действительно виноват, должен быть открытый суд. Врио губернатора Михаил Дегтярев, назначенный 20 июля, сначала отказывался выйти к протестующим. Впервые он пообщался с людьми 26 июля — на дороге и у выхода из краевой администрации.