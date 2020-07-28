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07:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Дегтярев объяснил отказ выйти к протестующим работой

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители имеют право требовать открытого суда над бывшим главой региона Сергеем Фургалом. При этом он сказал, что не шел на прямой контакт с протестующими, поскольку его кресло «ко многому обязывает» — нужно было сделать много работы.

Источник: РИА "Новости"

«Его (Сергея Фургала.—"Ъ») задержание повергло меня в шок, резануло по сердцу, я желаю ему удачи, но по УПК, уголовно-процессуальному кодексу не могу ничего комментировать… Могу максимум сказать, и вчера сказал народу: открытый суд — это очень разумное требование", — заявил Дегтярев в интервью генеральному продюсеру телеканала RTVi, музыканту Сергею Шнурову.

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На вопрос о том, почему он не выходил к протестующим, Михаил Дегтярев ответил: «Вот это кресло — оно ко многому обязывает. Я когда зашел в этот кабинет, я же фотографировал, показывал стол. Здесь метр бумаг был. Один метр высотой: постановлений, писем, голосований, даже военного комиссара мне пришлось срочно согласовать… Какие митинги? Какие выходы? Все сделал — стол чистый».

Дегтярев также извинился перед жителями Хабаровского края за свои высказывания в Instagram, если они кого-то обидели. «Если кого-то это задело, и он не понял моего такого искреннего юмора по отношению, в первую очередь, к себе — я прошу прощения у всех хабаровчан», — сказал он.

Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края перевезли в Москву и арестовали по обвинению в организации убийств предпринимателей и покушения в 2004—2005 годах. В Хабаровске с 11 июля проходят акции в поддержку Фургала. Жители заявили, что отстаивают свой выбор, и если бывший губернатор действительно виноват, должен быть открытый суд. Врио губернатора Михаил Дегтярев, назначенный 20 июля, сначала отказывался выйти к протестующим. Впервые он пообщался с людьми 26 июля — на дороге и у выхода из краевой администрации.

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