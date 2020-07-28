В США митингуют и стреляют. Мэры просят Трампа убрать вооруженных федералов
Мэры шести городов США потребовали от Конгресса принять закон, запрещающий президенту Трампу без их согласия направлять в регионы дополнительные полицейские силы для подавления беспорядков. Новая волна протестов, охватившая в минувшие выходные крупнейшие города США, заставила группу мэров обратиться к Конгрессу с требованием ограничить полномочия президента страны.
Источник:GETTY IMAGES
Как утверждают градоначальники, демонстранты всего лишь реализуют свои права, гарантированные им Конституцией, а попытки федеральных властей жестко подавить акции протеста провоцируют манифестантов и вызывают вспышки ответного насилия.
«В последние несколько недель американцы ответили на убийства Джорджа Флойда, Бренны Тэйлор, Ахмауда Эрбери и других, протестуя против структурного расизма, существующего в нашей стране, — говорится в обращении, подписанном мэрами Чикаго, Сиэтла, Портленда, Альбукерке, Канзас-Сити и Вашингтона. — Мы воодушевлены тем, что множество наших жителей используют право, гарантированное им первой поправкой к Конституции, чтобы выразить протест против несправедливости. В тоже время, мы возмущены тем, что администрация США ответила на эти акции, защищенные первой поправкой, распорядившись отправить в Вашингтон, Портленд, Сиэтл и другие города вооруженный спецназ, не получив на это разрешения местных властей».
В своем обращении мэры подчеркнули, что «федеральные агенты действуют бесконтрольно, зная о своей безнаказанности», и потребовали от Конгресса запретить Трампу направлять в регионы дополнительные полицейские силы без согласия местных властей.
Почему в США продолжаются протесты?
Новая волна протестов в США ознаменовалась и обновлением лозунгов. На этот раз демонстранты, помимо уже привычных заявлений о борьбе против расовой дискриминации и полицейского насилия, вышли на улицы с самодельными плакатами в поддержку протестующих в Портленде, куда по распоряжению Трампа были отправлены первые федеральные силовые подразделения.
В Калифорнии протестующие вышли на улицы в знак поддержки демонстрантов в Портленде | Источник:GETTY IMAGES
После этого в центре крупнейшего города штата Орегон разгорелась настоящая война между демонстрантами и федералами. Приезжие применяют против митингующих слезоточивый газ, резиновые пули и мини-гранаты с перцовым газом, проводя максимально жесткие аресты.
При этом, по заверению руководителей городской полиции, они не отчитываются о своих действиях перед местными властями. В числе пострадавших, например, на прошлой неделе оказался мэр Портленда Тед Уиллер, получивший свою «дозу» слезоточивого газа.
Мэр Портленда тоже стал жертвой действий федеральных агентов | Источник:GETTY IMAGES
Особое возмущение демонстрантов вызвало то, что приехавшие силовики воздвигли вокруг здания федерального суда двухметровый забор и жестко пресекают любые попытки демонстрантов сломать ограждение. «Это неконституционная оккупация, — прокомментировал действия федералов мэр Уиллер. — Без согласия мэрии, без согласия жителей города они распоряжаются на нашей земле, строя свои заграждения и запрещая нам ходить по собственным улицам».
По его словам, присутствие федеральных агентов лишь провоцирует мирных демонстрантов, и ведет к эскалации насилия в городе.
На действия федеральных полицейских демонстранты действительно ответили созданием собственных формирований. Если раньше протесты были стихийными, то в последние две недели главную роль в акциях стали играть участницы только что возникшего движения «Стена матерей» (Wall of Moms). Женщины с лозунгом «Руки прочь от наших детей» взяли на себя роль живого щита, вставая цепочкой между протестующими и федеральными полицейскими.
На прошлой неделе к «матерям» присоединились участники нового объединения, получившего название «Стена ветеранов» (Wall of Vets). В него вошли бывшие военнослужащие.
От зарядов со слезоточивым газом демонстрантов теперь охраняют участники «Стены отцов» (Wall of Dads), выходящие на массовые акции с садовыми ветродувами, с помощью которых обычно убирают опавшую листву. Эту технику они используют, пытаясь отогнать облака слезоточивого газа от протестующих.
Протестующие в Портленде используют против следоточивого газа садовые ветродувы. | Источник:GETTY IMAGES
Дональд Трамп, в свою очередь, назвал действия федеральных подразделений «прекрасной работой», пообещав отправить силовиков и в другие города. В списке оказались Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Балтимор и Окленд. Мэрии всех этих городов возглавляют политики-демократы.
В начале этой недели в своем «Твиттере» он вновь назвал протестующих «анархистами», заявив, что за ущерб, нанесенный зданию федерального суда в Портленде, каждому из демонстрантов будет грозить наказание в виде десяти лет тюремного заключения. «Не делайте этого!», — предупредил демонстрантов президент США.
Как в других городах США поддержали Портленд?
Протесты, участники которых выступали не только против полицейского насилия, но и против появления в городах федеральных агентов, в минувшие выходные охватили все Соединенные Штаты.
В большинстве городов демонстрации и шествия прошли мирно, но в некоторых протестующие отметились драками с полицией и попытками поджога федеральных зданий. Более 100 человек по всей стране были арестованы. В результате стрельбы во время массовых акций в штатах Кентукки и Колорадо несколько человек получили ранения.
В Остине, штат Техас, в ходе демонстрации против полицейского насилия погиб 28-летний Гаррет Фостер. Как утверждает местная полиция, активист постоянно принимал участие в акциях с конца мая, и всегда брал с собой легально зарегистрированный автомат AK-47.
Недовольство демонстрантов вызвал водитель автомобиля, который, как им показалось, попытался врезаться в толпу манифестантов. После непродолжительной перепалки водитель машины открыл огонь, смертельно ранив Фостера, а потом уехал. Позднее он сам позвонил в полицию, заявив, что демонстрант угрожал ему оружием, и он был вынужден защищаться.
В городке Аврора, штат Колорадо, в выходные протестующие разбили окна в здании окружного суда, и попытались поджечь его. На следующие день демонстранты перекрыли шоссе. В результате разгоревшегося спора с одним из водителей, попытавшимся проехать в город, была открыта стрельба. Двое манифестантов получили ранения.
А в штате Кентукки на улицы вышли вооруженные чернокожие активисты.
В штате Кентукки на улицы вышли чернокожие вооруженные активисты двиения NFAC | Источник:GETTY IMAGES
Во время этой демонстрации в городе Луисвилл, штат Кентукки, ранения получили трое членов вооруженной группы чернокожих активистов NFAC (Not F***g Around Coalition).
По утверждению местной полиции, демонстранты, вот уже второй месяц требующие арестовать полицейских, виновных в гибели афроамериканки Бреонны Тэйлор, неаккуратно обращались с собственным оружием.
В Сиэтле, штат Орегон, 47 демонстрантов были арестованы по обвинениям в нападении на полицейских, поджогах и организации погромов. 75 манифестантов задержаны в Омахе, штат Небраска. Им предъявлены обвинения в невыполнении требований полицейских.
В центре Ричмонда, штат Вирджиния, полицейские также провели массовые аресты, устроив, по словам репортеров местной газеты, в ночь на воскресенье настоящую «засаду» для активистов в одном из городских парков.
Зачем Трамп угрожает протестующим?
Протесты мэров городов уже поддержали губернаторы нескольких штатов и лидеры демократов в Конгрессе, назвавшие действия федеральной администрации по подавлению беспорядков «политическим театром», разыгранный для того, чтобы укрепить позиции Трампа накануне выборов.
В Белом доме, впрочем, не скрывают, что главной темой избирательной кампании действующего президента станет «закон и порядок».
В последние недели избирательный штаб Трампа разместил в социальных сетях и на телеканалах несколько десятков видеороликов, пугая американцев сценами насилия со стороны демонстрантов, и предупреждая, что в случае победы демократы готовы полностью распустить полицию.
Во время предыборных митингов Трамп постоянно напоминает о том, что победа демократов приведет к хаосу | Источник:BBC News Русская служба
Пока выбранная избирательным штабом Трампа тактика не принесла заметных результатов: согласно всем опросам общественного мнения, лидером предвыборной гонки продолжает оставаться бывший вице-президент Джо Байден. По результатам последнего опроса, проведенного Гарвардским университетом и фирмой Harris, его преимущество сейчас составляет 10 пунктов. Точно такой же перевес демократического кандидата независимо друг от друга зафиксировали совместные опросы телекомпании ABC и газеты Washington Post, а также телекомпании CBS и социологического портала YouGov.
При этом продолжает падать и уровень поддержки действий Трампа: по данным исследования университета Quinnipiac, cегодня работу главы государства одобряют лишь 36% американцев, а 60% заявляют о своем недовольстве.
«До выборов еще три месяца, и за это время многое может измениться, — допустил в разговоре с Русской службой Би-би-си политолог, профессор университета Стоуни-Брук Джонатан Сандерс. — Но уже сейчас очевидно, что главными темами для избирателей станут вовсе не протесты, а борьба с эпидемией коронавируса и состояние экономики страны. Пока с этими вызовами Трамп очевидно не справляется».
По мнению аналитиков, тактика, выбранная избирательным штабом Трампа, может создать новые проблемы для «кандидата Трампа».
На прошлой неделе в интервью Fox News глава Белого дома заявил, что он не намерен отказываться от попыток жестко подавить протесты, и планирует отправить в разные города США еще 75 тыс. федеральных агентов.
Как считает профессор Университета Нотр-Дам Луис Шумерини, исследовавший протестное движение в Турции, Бразилии и на Украине, излишне жесткие действия властей могут привести к тому, что протест против расовой дискриминации в считанные недели прекратится в антиправительственные выступления.
«Так было во многих странах, — заметил он в интервью телекомпании CNN. — Протесты начинаются с небольших акций, участники которых выступают с одним конкретным требованием. Но когда государство максимально жестко отвечает на это, применяя так называемое “нелетальное оружие” — резиновые пули и слезоточивый газ, то вместо того, чтобы исчезнуть, протест только разрастается, превращаясь в по-настоящему массовое движение».
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