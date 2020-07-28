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15:12 (мск), источник: РБК

Стали известны рассматриваемые Россией для возобновления полетов страны

Россия рассматривает возобновление авиасообщения на втором этапе с Мальдивами и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщил РБК источник, близкий к одному из профильных ведомств.

Источник: David Rodrigo/CC0

По данным собеседника РБК, ОАЭ были готовы открыть границы и принимать россиян с 15 июля. Источник ТАСС, близкий к авиавластям, заявил, что Россия на следующем этапе возобновления авиасообщения может разрешить рейсы в Южную Корею и на Мальдивы.

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Как передает источник «Интерфакса», в России обсуждают перспективы возобновления полетов и в Венгрию. Также источник агентства сообщил, что ОАЭ уведомили российскую сторону о готовности открыть границы для россиян, предложение рассматривается.

24 июля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного сообщения с 1 августа. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе возобновится авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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