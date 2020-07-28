Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
15Устойчивый сигнал: как живет смотритель маяка
18:45 (мск), источник: Газета.Ру

Трамп в шутку обвинил Россию в волне насилия в США

Президент США Дональд Трамп пошутил в Twitter, что в волне насилия в Соединенных Штатах виновата Россия.

Источник: AP 2020

Он обратился к члену палаты представителей Джеррольду Надлеру, который назвал мифом насилие сторонников антифашисткого движения «Антифа». При этом сам политик ранее говорил, что США объявят движение «Антифа» террористической организацией.

Новость
В США митингуют и стреляют. Мэры просят Трампа убрать вооруженных федералов

«Они анархисты, а их деятельность — незаконная», — добавил Трамп.

После этого он посоветовал Надлеру винить Россию в волне насилия в США.

«Джерри, вините в этом Россию, Россию, Россию!», — подчеркнул Трамп.

Ранее губернатор Миннесоты, где началась волна протестов, сказал, что насилие на улице не связано с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, а организуется сторонниками идеи превосходства белой расы и членами наркокартелей.

Некоторые американцы в Twitter стали просить федеральные органы власти разогнать сети из сотен ячеек «Антифа», которые «радикализируют людей, тренируют их и организуют экстремистские акции с насилием».

Следите за развитием темы Протесты в США
 Определено законом: в Минтруде рассказали о росте пенсий
Лоза сравнил доходы Лолиты с зарплатой шахтера
Лукашенко переболел коронавирусом
ВОЗ заявила об одной большой волне коронавируса в мире
Составлен рейтинг мест, где проще всего заразиться COVID-19
Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова и Гэтжи
Деревья гинкго оказались смертны
Американка за пару месяцев обменяла шпильку на автомобиль (фото)
Куда россияне смогут улететь с 1 августа с одной пересадкой
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Красивейшая цыганка советского кино через 40 лет
Hi-Tech
Впечатляет! Су-27 перехитрили американский «Посейдон» Авиация провела стандартные маневры без происшествий
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 209
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 184
Про выбор работы 166
А кто что слышал про Танзанию? 119
Кино
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу Татьяна Брухунова посетила репетицию «Петросян-шоу»
Новости партнеров
Такую обиду ветеранов терпеть нельзя – их назвали позором Родины
Пожилые об этом не знают. Пожилым подсказали, как увеличить пенсию
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
На что может претендовать в России человек, унизивший ветерана?
Дети
38-летнюю Ксению Собчак поздравляют с беременностью (фото) В сети обсуждают новый снимок телезвезды
Леди
Решетова похвасталась осиной талией в платье с корсетом Модный выход невесты Тимати.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь