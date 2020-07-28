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19:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Чемезов: отрабатываем поставку второй партии С-400 для Турции

Россия отрабатывает возможность поставки Турции второй партии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

По словам господина Чемезова, Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд. «Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, — отметил он.— Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки».

Прошлым летом Россия начала поставки компонентов зенитных ракетных систем согласно ранее заключенному контракту. Всего Турция намерена приобрести у России четыре дивизиона С-400.

В ответ на покупку Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35 и поставил ей условие на приобретение ЗРК Patriot. В Пентагоне заявили, что Анкара не получит американские комплексы, пока не вернет в Россию приобретенные С-400. Турецкие военные сообщили, что поставляемые Турции российские С-400 будут работать в автономном режиме, не требующем их интеграции в систему ПВО НАТО.

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