Чемезов: отрабатываем поставку второй партии С-400 для Турции

По словам господина Чемезова, Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд. «Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, — отметил он.— Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки».
Прошлым летом Россия начала поставки компонентов зенитных ракетных систем согласно ранее заключенному контракту. Всего Турция намерена приобрести у России четыре дивизиона С-400.
В ответ на покупку Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы по созданию истребителей F-35 и поставил ей условие на приобретение ЗРК Patriot. В Пентагоне заявили, что Анкара не получит американские комплексы, пока не вернет в Россию приобретенные С-400. Турецкие военные сообщили, что поставляемые Турции российские С-400 будут работать в автономном режиме, не требующем их интеграции в систему ПВО НАТО.