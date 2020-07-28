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20:56 (мск), источник: РИА Новости

Абхазия продлила ограничения на въезд из России

СУХУМ, 28 июл — РИА Новости. Абхазия продлила ограничения на пересечение границы с РФ из-за ситуации коронавирусом до 4 августа, сообщает пресс-служба президента республики.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:35 MSK, 28.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 504+150
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
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19.07
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20.07
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21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело612 217+8 888
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 540 137+243 502
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
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21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
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309457
27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось655 300+5 638
15.07
5340
16.07
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23.07
6889
24.07
9947
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15.0728.07
Выздоровело9 616 147+185 114
15.07
131288
16.07
171411
17.07
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«На основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года: внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2−4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что представители Роспотребнадзора, находившиеся с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов в Абхазии, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших — 37. Двое скончались.

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