Абхазия продлила ограничения на въезд из России

«На основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 от 27 июля 2020 года: внести в распоряжение президента Абхазии от 30 июня 2020 года следующие изменения: а) в пунктах 2−4 слова «28 июля» заменить словами «4 августа», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что представители Роспотребнадзора, находившиеся с 23 по 26 июля с инспекцией туристических объектов в Абхазии, посчитали эпидемиологическую обстановку в республике благополучной.
Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 63, выздоровевших — 37. Двое скончались.