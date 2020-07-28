Оператор «Северного потока-2» подал апелляцию на решение Суда ЕС по газовой директиве

А именно, такие газопроводы должны иметь тарифы, установленные независимым регулятором, к ним должны иметь доступ альтернативные поставщики газа, а самим газопроводом не может владеть поставщик газа (принцип разделения видов деятельности). В случае «Северного потока-2» это означает, что часть трубы в территориальных водах Германии в нынешнем виде не соответствует требованиям директивы, поскольку «Газпром» — владелец трубы и единственный поставщик газа по ней.
Nord Stream 2 AG считает эти поправки дискриминационными и принятыми исключительно ради противодействия «Северному потоку-2». Так, обсуждение поправок и их принятие состоялось уже после того, как было принято инвестиционное решение по проекту. Иными словами, «Газпром» принимал решение о строительстве в одном правовом режиме, а вынужден завершать его в другом, что не соответствует принципу правовой определенности.
«20 мая 2020 года суд принял решение об отказе в рассмотрении иска по процессуальным соображениям. Суд не отклонил иск по существу. Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к газовой директиве являются незаконной дискриминацией», — говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Впрочем, как писал «Ъ», шансы Nord Stream 2 AG преуспеть в апелляции, по мнению большинства юристов, довольно малы.