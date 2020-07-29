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08:18 (мск), источник: Коммерсантъ

AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

Associated Press (AP) и The New York Times (NYT) опубликовали статьи о том, как российская разведка ведет кампанию по дезинформации о коронавирусе.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:35 MSK, 29.07
Инфицировано823 515+5 395
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
15.0728.07
Скончалось13 504+150
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
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85
21.07
153
22.07
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23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
15.0728.07
Выздоровело612 217+8 888
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
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24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
15.0728.07
Инфицировано16 737 842+255 250
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
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23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
15.0728.07
Скончалось660 383+6 280
15.07
5340
16.07
5757
17.07
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24.07
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15.0728.07
Выздоровело9 749 159+174 039
15.07
131288
16.07
171411
17.07
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19.07
130245
20.07
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21.07
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22.07
174738
23.07
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24.07
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25.07
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27.07
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28.07
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15.0728.07
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Источник: Reuters

По версии изданий, двое экс-сотрудников российской разведки, «известной как ГРУ», Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. СМИ ссылаются на рассекреченные материалы разведки и на свои источники.

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Всего на порталах было опубликовано около 150 статей о пандемии с мая. В этих текстах распространялась версия американского происхождения коронавируса или то, что пандемия — это «эксперимент по манипулированию миром».

Господин Старунский и господин Тюрин — управляющие InfoRos.ru. У этого портала, кроме своего, есть еще сайты InfoBrics.org и OneWorld.press. Источники изданий утверждают, что ранее управляющие работали в российской разведке. Кроме этого ФБР якобы расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, который публикует материалы о политике. ФБР считает, что она может быть связана с российской разведкой.

Ранее США и ЕС неоднократно обвиняли Россию в распространении дезинформации о коронавирусе. Москва это отрицает. В Кремле ранее называли обвинения голословными.

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