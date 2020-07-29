AP и NYT рассказали, как ГРУ распространяет фейки о коронавирусе в США

По версии изданий, двое экс-сотрудников российской разведки, «известной как ГРУ», Александр Старунский и Денис Тюрин публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах InfoRos, InfoBrics.org и OneWorld.press. СМИ ссылаются на рассекреченные материалы разведки и на свои источники.
Всего на порталах было опубликовано около 150 статей о пандемии с мая. В этих текстах распространялась версия американского происхождения коронавируса или то, что пандемия — это «эксперимент по манипулированию миром».
Господин Старунский и господин Тюрин — управляющие InfoRos.ru. У этого портала, кроме своего, есть еще сайты InfoBrics.org и OneWorld.press. Источники изданий утверждают, что ранее управляющие работали в российской разведке. Кроме этого ФБР якобы расследует деятельность аналитического центра Strategic Culture Foundation, который публикует материалы о политике. ФБР считает, что она может быть связана с российской разведкой.
Ранее США и ЕС неоднократно обвиняли Россию в распространении дезинформации о коронавирусе. Москва это отрицает. В Кремле ранее называли обвинения голословными.