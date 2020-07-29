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11:40 (мск), источник: Известия

В Ростуризме назвали условие для получения кешбэка за туры по России

Возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка возможен только в случае покупки путевки в интернете и оплаты картой «Мир». Об этом сообщается на сайте Ростуризма в среду, 29 июля.

Источник: Известия

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что путевку необходимо оплатить полностью одним платежом и турпоездка должна состояться до 20 декабря 2020 года.

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Неделю назад премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что туристы, решившие отдохнуть на территории страны, получат денежные компенсации от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом длительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей.

Кроме того, в Ростуризме заявили, что кешбэк за туры по России будет осуществляться на карту «Мир» в срок до пяти дней. По словам главы организации Зарины Догузовой, у кого нет карточек этой платежной системы, смогут «быстро и совершенно бесплатно» оформить их для покупки тура.

Глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк с одобрением отозвался о программе кешбэка за туры и предположил, что эта инициатива станет толчком для развития внутреннего туризма.

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