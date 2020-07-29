Украина с 1 августа введет новые правила карантина

«С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в “зеленой” зоне — масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест», — сказал он.
«Относительно пересечения границы между “красной” и “зеленой” зонами внутри страны — в “красной” будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении», — добавил Степанов. Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на «красную» и «зеленую» зоны.
«Относительно приезда
В настоящее время на Украине до 31 июля действует адаптивный карантин, он предполагает возможность ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.