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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Украина с 1 августа введет новые правила карантина

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Новые правила карантина начинают действовать на Украине с 1 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в Киеве в среду.

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Источник: Reuters

«С 1 августа в Украине начинают действовать новые правила относительно карантинных ограничений. Мы сделали распределение на четыре зоны, в каждой из которых будут разные ограничения. Самые мягкие будут в “зеленой” зоне — масочный режим, соблюдение дистанции, один человек на 5 кв. м на массовых мероприятиях, при посещении кинотеатров и театров занятость зала не более чем на 50%, в общественном транспорте перевозка исключительно в рамках сидячих мест», — сказал он.

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«Относительно пересечения границы между “красной” и “зеленой” зонами внутри страны — в “красной” будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении», — добавил Степанов. Министр подчеркнул, что новые правила вводятся и для распределения стран на «красную» и «зеленую» зоны.

«Относительно приезда из-за границы с 1 августа статистика будет обновляться раз в семь дней. Также мы изменим показатели — если в настоящее время мы измеряем количество активных больных в стране, то с 1 августа это будет происходить как в странах Европы. Будет два показателя — если прирост больных за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины и если процент прироста за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями будет более 30», — сказал Степанов.

В настоящее время на Украине до 31 июля действует адаптивный карантин, он предполагает возможность ослабления противоэпидемических мероприятий на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией.

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