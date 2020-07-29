В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

«Кадровая ротация проходит постоянно в регионах. Естественно, в таких ответственных сферах, как сфера здравоохранения, на фоне угрозы пандемии эта ротация может быть более динамичной, люди могут не справляться с объемом задач, поэтому это нормально», — пояснил представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос, не свидетельствует ли о проблемах с подбором кадров ситуация, когда с начала пандемии свои посты покинули главы 11 региональных минздравов.
Ранее об очередной отставке написало издание Ura.ru. Оно сообщило, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил снять главу регионального минздрава Андрея Цветкова, однако указ еще не подписан.
Издание также подсчитало, что с марта по июль свои посты уже покинули руководители здравоохранения в десяти регионах, и привело список последних: Амурская, Астраханская, Нижегородская, Саратовская, Омская, Тверская и Ульяновская области, Забайкальский и Ставропольский края, а также Республика Коми.
В июне Росздравнадзор по поручению
Проверка в Свердловской области началась после публикации о том, что жители Екатеринбурга столкнулись с невозможностью сделать компьютерную томографию (КТ) в частных клиниках. Бесплатно эту процедуру можно пройти по направлению врача в государственных больницах, но там большие очереди. А именно КТ считается одним из самых надежных способов выявления атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом.