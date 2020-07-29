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13:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путин проводит совещание по эпидемиологической обстановке в России

Дмитрий Песков ранее заявил ТАСС, что президент в среду проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и о готовности системы здравоохранения противостоять различным заболеваниям в осенне-зимний период,

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Пресс-секретарь главы государства сообщил, что президент выступит сам, а также заслушает доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Также выступят с докладами первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб и мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

Речь пойдет о том, насколько готова система здравоохранения к осенне-зимнему периоду, профилактике и лечению респираторно-вирусных инфекций, которые традиционно случаются, — вдобавок к коронавирусной инфекции.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ, цитата по «Интерфакс»

Также на совещании будет рассмотрен вопрос о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке в регионах, прогнозы экспертов по ее развитию в осенне-зимний период. По линии Минпромторга будет представлена информация об обеспечении потребности населения страны в средствах индивидуальной защиты, медоборудовании, лекарствах, указывает «РИА Новости».

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