Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Житель Красноярского края собирает мини-вездеходы Сделал из “Оки” квадроцикл, а дальше понял, что переделкой заниматься неинтересно
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
13:56 (мск), источник: РБК

В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы

Правительства Хорватии и Мальты заявили о готовности принять туристов из России, сообщила Ассоциация туроператоров со ссылкой на источники в одной из европейских дипмиссий.

Источник: Reuters

По данным собеседников АТОР, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции другие страны ЕС не откроют границы для россиян как минимум до середины августа.

Читайте также
Стали известны рассматриваемые Россией для возобновления полетов страны

Из-за пандемии COVID-19 с 27 марта правительство России приостановило регулярные и чартерные международные полеты. Исключением стали только рейсы для вывоза россиян.

24 июля премьер-министр Михаил Мишустин заявил о частичном возобновлении международного авиасообщения с 1 августа.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что первыми открытыми направлениями станут Великобритания, Турция и Танзания.

Источник РБК указывал, что на втором этапе Россия рассматривает возобновление полетов на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты.

Источник ТАСС сообщал о возможном возобновлении авиасообщения с Южной Кореей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стивен Сигал не исключил участие в программе «дальневосточный гектар»
Как избежать встречи с клещом и что делать в случае укуса
Массовый выпуск вакцины от COVID-19 запланирован на конец года
Путин проводит совещание по эпидемиологической ситуации (видео)
Жители курортов пожаловались на одичавших российских туристов
В Белоруссии задержали 32 боевика иностранной ЧВК
Опубликованы самые завораживающие пейзажи года (фото)
Миллионы американцев могут остаться на улице
Украина с 1 августа введет новые правила карантина
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Поклонников PlayStation ждет сюрприз По словам AMD
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 214
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 197
Про уважение к мужчинам и к женщинам 153
Это керосинка, или керогаз? 81
Кино
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева На ТНТ готовится к выходу семейная передача «Ты как я»
Новости партнеров
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
Область без пожаров. Грамотные действия Кобзева привели к результату
Что с пожарами в России. За сутки потушили 82
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь