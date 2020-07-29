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14:52 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что в Россию осенью — зимой придут новые штаммы гриппа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне еще не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Прогноз Всемирной организации здравоохранения в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не привались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы», — сказала она на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

«И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — заявила Попова.

Попова сообщила, что Роспотребнадзор впервые начал мониторинг и оценку заболеваемости гриппом в России летом.

«Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом ОРВИ летом, чего мы не делали раньше никогда», — сказала она.

Попова призвала россиян прививаться от гриппа в связи с новыми рисками грядущего эпидсезона.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на совещании также сообщил, что резервы лекарств к осенне-зимнему эпидемическому сезону уже созданы, их поставка в регионы начнется через две недели.

Охват плановыми прививками

Попова заявила, что охват плановыми прививками в России составляет не менее 95%, нужно не снижать этот показатель.

«У нас всегда охват прививками и плановыми, и календарными был не менее 95%. Сейчас крайне важно не допустить невосполнимого ущерба для здоровья детей и взрослых из-за вынужденной остановки плановой иммунизации. Мы должны обязательно наверстать и сохранить высокие охваты», — сказала она.

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